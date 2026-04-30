De la calle a casa: estás metiendo a tu hogar miles de bacterias impregnadas en las suelas de tus zapatos
Por qué deberías de quitarte el calzado en cuanto pasas el umbral de tu puerta
¿Eres de los que entra siempre en casa con los zapatos de la calle? Hay quien los deja en un felpudo a la puerta, aunque siempre hay casos cotidianos como "entro un momento al baño y salgo rápido" o "dejo la compra y vuelvo a salir" como excusas para no hacerlo. Si eres de esos, debes de saber que aunque muchas veces pasa desapercibido, el calzado actúa como un auténtico “transportador” de suciedad y estas trasladando a tu hogar miles de bacterias que impregnan las suelas de tus zapatos.
En esta parte de tus zapatillas e acumulan restos de polvo, barro, bacterias e incluso residuos procedentes de la vía pública como saliva, cacas de perro u orines incluso humanos. Diversos estudios han demostrado que en el calzado pueden encontrarse microorganismos que provienen de aceras, transporte público o incluso zonas donde hay restos orgánicos. Todo eso acaba entrando directamente en el hogar y depositándose en suelos, alfombras o moquetas.
La suciedad invisible
Además, no se trata solo de suciedad visible. El problema está en lo que no se ve: gérmenes y partículas contaminantes que pueden afectar especialmente a niños, mascotas o personas con alergias, ya que están en contacto más directo con el suelo.
Otro aspecto a tener en cuenta es el mantenimiento de la casa. Usar zapatos dentro implica más limpieza y desgaste del suelo, ya que se arrastran pequeñas piedras o residuos que pueden rayar superficies.
Por eso, cada vez más hogares adoptan la costumbre de quitarse los zapatos al entrar o usar calzado exclusivo para el interior. Una práctica sencilla que mejora la higiene y contribuye a mantener el hogar en mejores condiciones.
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