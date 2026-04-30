Adelantan el pago de la paga extra de verano a los pensionistas: la fecha definitiva dependerá de sus propias decisiones

Durante los últimos años, la revalorización de las pensiones se ha convertido en uno de los asuntos más presentes en la conversación pública. Para muchos jubilados, la paga mensual no siempre resulta suficiente para cubrir todos los gastos del día a día. En algunos casos, además, estas prestaciones sirven también para apoyar económicamente a familiares que se encuentran en situación de desempleo. Por eso, cualquier ingreso adicional cobra una especial importancia, como ocurre con la paga extra de verano. La duda habitual es cuándo se abona exactamente esta cantidad.

Desde hace tiempo, el Estado incluye esta paga extraordinaria junto con la mensualidad correspondiente al verano. En la práctica, los pensionistas suelen recibir la pensión ordinaria y la extra en el mismo ingreso, normalmente a finales de junio, aunque esté vinculada al mes de julio. Algo parecido sucede con la paga extraordinaria de Navidad, que se abona junto a la pensión mensual a finales de noviembre. Para muchos jubilados, estos ingresos suponen un alivio económico importante y, en bastantes hogares, también una ayuda para el conjunto de la familia.

La discusión sobre la subida de las pensiones ganó especial fuerza cuando el Gobierno de Mariano Rajoy planteó un incremento limitado al 0,25%. Aquella decisión provocó un fuerte malestar, ya que alejaba las prestaciones del Índice de Precios al Consumo, el indicador que mide la evolución del coste de la vida y de los productos básicos. Para los pensionistas, esa diferencia podía traducirse en una pérdida progresiva de poder adquisitivo, especialmente en un momento en el que muchos ya tenían dificultades para llegar a final de mes.

Las protestas de los jubilados comenzaron a hacerse visibles con especial intensidad en Bilbao, donde numerosos pensionistas salieron a la calle semana tras semana para reclamar mejoras más amplias en sus prestaciones. Con el paso del tiempo, esas movilizaciones fueron extendiéndose y el mensaje empezó a ganar peso en el debate político. Durante las negociaciones presupuestarias con el Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante las cuentas de 2019, el Partido Popular terminó aceptando una subida mayor de las pensiones.

Después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, el nuevo Ejecutivo decidió gobernar con los Presupuestos que había dejado aprobados Mariano Rajoy, por lo que la situación de las pensiones no sufrió grandes cambios inmediatos. Tampoco se modificó entonces el calendario previsto para retrasar la edad de jubilación, que avanza progresivamente hasta situarse en los 67 años en los términos marcados por la normativa.

Aun así, no todos los pensionistas reciben la misma cantidad. La cuantía final depende de factores como los años cotizados, la base reguladora o el tipo de pensión reconocida. También existen diferencias entre comunidades autónomas, ya que los importes medios varían según el territorio. Por eso, el debate sobre las pensiones no solo gira en torno a cuándo se cobran las pagas extra, sino también a cuánto perciben realmente los jubilados y si esas cantidades son suficientes para mantener unas condiciones de vida dignas.

El tema es que no todos los pensionistas cobran el mismo día. Normalmente el estado paga a finales de mes (por lo que la extra la recibirán entre el 25 y el 27 de este mes de junio) pero dependerá de cada banco. La guerra que han establecido las entidades bancarias para intentar conseguir nuevos clientes hace que muchos bancos adelanten el pago de la prestación para asegurarse del dinero recurrente de sus clientes. No solo pasa con las pensiones. También con las nóminas de los trabajadores: hay bancos que ofrecen hasta 500 euros del tirón por el mero hecho de llevarse tu nómina y los recibos. No en vano así se aseguran que ese cliente puede tener ingresos fijos con los que, de paso, endeudarse.