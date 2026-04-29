El truco para limpiar a fondo tus cajones sin necesidad de sacar toda la ropa

Limpiar los cajones del armario suele dar pereza por una razón clara: hay que vaciarlos por completo. Sin embargo, existe una forma rápida y eficaz de hacerlo sin tener que sacar toda la ropa, ahorrando tiempo y esfuerzo.

El método consiste en trabajar por zonas. Basta con desplazar la ropa hacia un lado del cajón, dejando libre la mitad. En ese espacio, se pasa un paño de microfibra ligeramente humedecido (puede ser con agua y unas gotas de vinagre o limpiador suave) para retirar el polvo y la suciedad acumulada. Después, se seca con un paño seco.

LA CLAVE Limpiar por mitades permite mantener el orden y evitar el caos de sacar toda la ropa

Una vez limpia esa parte, se repite el proceso al otro lado: se mueve la ropa ya limpia hacia la zona trabajada y se limpia el espacio restante. De este modo, el cajón queda completamente limpio sin necesidad de vaciarlo.

CONSEJOS PARA EL ORDEN EN TUS ARMARIOS Limpia por mitades moviendo la ropa a un lado

Usa un paño de microfibra para atrapar el polvo

Humedece ligeramente, pero sin empapar

Añade vinagre o limpiador suave para desinfectar

Seca bien antes de volver a colocar la ropa

Aprovecha para ordenar sin vaciar el cajón

Aquello que ya no utilices... tíralo, recíclalo o dónalo

Coloca jabón o bolsitas aromáticas

Limpia de forma regular para no pegarte luego una paliza

Para terminar, un pequeño truco extra: colocar una bolsita aromática o una pastilla de jabón entre la ropa ayudará a mantener un olor fresco durante más tiempo.