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El truco para limpiar a fondo tus cajones sin necesidad de sacar toda la ropa

Una técnica sencilla permite mantener limpios los armarios evitando el esfuerzo de sacar toda la ropa

Cómo reciclar los cajones y darles una nueva vida.

Cómo reciclar los cajones y darles una nueva vida. / Foto de Anastasia Shuraeva

Abril Oliva

Limpiar los cajones del armario suele dar pereza por una razón clara: hay que vaciarlos por completo. Sin embargo, existe una forma rápida y eficaz de hacerlo sin tener que sacar toda la ropa, ahorrando tiempo y esfuerzo.

El método consiste en trabajar por zonas. Basta con desplazar la ropa hacia un lado del cajón, dejando libre la mitad. En ese espacio, se pasa un paño de microfibra ligeramente humedecido (puede ser con agua y unas gotas de vinagre o limpiador suave) para retirar el polvo y la suciedad acumulada. Después, se seca con un paño seco.

LA CLAVE

Limpiar por mitades permite mantener el orden y evitar el caos de sacar toda la ropa

Una vez limpia esa parte, se repite el proceso al otro lado: se mueve la ropa ya limpia hacia la zona trabajada y se limpia el espacio restante. De este modo, el cajón queda completamente limpio sin necesidad de vaciarlo.

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CONSEJOS PARA EL ORDEN EN TUS ARMARIOS

  • Limpia por mitades moviendo la ropa a un lado
  • Usa un paño de microfibra para atrapar el polvo
  • Humedece ligeramente, pero sin empapar
  • Añade vinagre o limpiador suave para desinfectar
  • Seca bien antes de volver a colocar la ropa
  • Aprovecha para ordenar sin vaciar el cajón
  • Aquello que ya no utilices... tíralo, recíclalo o dónalo
  • Coloca jabón o bolsitas aromáticas
  • Limpia de forma regular para no pegarte luego una paliza

Para terminar, un pequeño truco extra: colocar una bolsita aromática o una pastilla de jabón entre la ropa ayudará a mantener un olor fresco durante más tiempo.

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