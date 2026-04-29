Manuel, Inspector Jefe de la Policía Nacional, alerta sobre los robos en viviendas: "Hay que darle todas las vueltas a la cerradura y cambiar el bombín cada cierto tiempo"

"Con un trozo de plástico pueden forzar la puerta y entrar en tu casa". Es la alerta que lanza Manuel, Inspector Jefe de la Policía Nacional, a través de un vídeo subido a las redes sociales, en el que advierte sobre el aumento de robos en viviendas. La regla básica para evitar que los cacos entren es "darle todas las vueltas a la cerradura". No vale ni una ni dos, sino todas. Pero hay más consejos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la mayoría de ciudadanos asturianos desconocen. Otra es la renovación del bombín de la puerta.

"Seguro que cambias el colchón de la cama cada cierto tiempo. Pues igual tienes que hacer con los elementos de seguridad de la puerta. Sobre todo, tienes que cambiar el bombín", explica el Inspector Jefe, con una experiencia de más de nueve años en robos con fuerza en domicilios. Pero no vale cualquier bombín. Tiene que ser uno de "alta seguridad" certificado. Eso último es de suma importancia.

"Los bombines, al igual que otros productos, como el jamón o el vino, tienen certificados de calidad. Cuando decidas cambiarlo, pide siempre a un cerrajero que te instale un bombín de alta seguridad certificado", detalla Manuel. Además, "solicita que sea de doble embrague, así podrás cerrar siempre la puerta de tu casa, incluso cuando estés dentro y nunca se quedará bloqueada, porque siempre podrás abrir con la llave original de fuera".

Aumento de robos

En Asturias los robos están disparados, especialmente los atracos con violencia e intimidación, que pasaron de 344 a 481, un 39,8 por ciento más. Los robos con fuerza aumentaron un 14 por ciento, subiendo de 1.312 a 1.502, y dentro de ellos los asaltos a domicilios, que pasaron de 773 a 952, un 23 por ciento más.

Es chocante este incremento en Asturias, ya que a nivel nacional se produjeron 74.353 robos, una cifra de las más bajas desde 2022, como resalta la Unión de Cerrajeros de Seguridad de España (UCES), la federación que agrupa a las principales asociaciones profesionales de cerrajeros de seguridad.

Otras recomendaciones

Ante estas cifras, la Guardia Civil también emite con frecuencia recomendaciones en las redes sociales. Una de ellas es la siguiente: "No baje las persianas del todo. No dejes ropa tendida por tiempo prolongado. Pide a un vecino que recoja tu correo. Y no publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta".

Otra recomendación básica de las autoridades es dejar todas las puertas cerradas, algo que no siempre frecuente en la zona rural. En este sentido, los expertos remarcan que al salir de casa es clave dejar las luces encendidas, sobre todo porque las bandas tienden con mucha frecuencia a evitar viviendas habitadas o con sospechas de estarlo. Inciden en que hay que dejar puertas y ventanas siempre cerradas y también que es clave tener alarma, sobre todo en las plantas de arriba, por donde suelen entrar los ladrones escalando la fachada.