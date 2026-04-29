Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mejor olla para asar de forma saludable: disponible por menos de 15 euros

En Lidl llueven las ofertas como agua de mayo. Si buscas una olla, quizá tengas muy cerca de tu casa la mejor para cocinar de forma saludable y poca grasa con este electrodoméstico que puede ser tuyo por menos de 20 euros.

No se trata de una olla a presión al uso sino de una especie de cazo, hecho de aluminio fundido, cristal y acero inoxidable, que llegará a todos los supermercados de la firma en España esta semana: se avecinan nuevas colas kilométricas.

De la marca Silvercrest y apto para todo tipo de cocinas, esta olla viene provista de un revestimiento antiadherente de la casa ILAG. Es robusta, duradera y resistente a los arañazos y a la abrasión. Viene con tapa de cristal con salida de vapor e incorpora una práctica escala de litros en el interior. Sus asas tienen un tacto suave y tapa de cristal con pomo de tacto suave.

E. V.

Al igual que es apta para todo tipo de vitrocerámicas, también lo es para meter en el horno, siempre que la temperatura no sea superior a los 160 grados. Tiene una capacidad de 4,2 litros como máximo y su peso es de 1.07 kilos. Estos números corresponden con el modelo de 24 centímetros, pero Lidl vende varios tamaños y a diferentes precios.

Por ejemplo, la olla más pequeña, tipo cazo, cuesta 14,99 euros. Mientras que la más grande, de 28 centímetros, vale 22,99. En cualquiera de sus tamaños, se trata de una de las ollas top ventas de Lidl por sus excelentes prestaciones y su precio económico.

Otra olla a presión: la más tradicional

Si te gusta la cocina tradicional, aquí tienes otra oferta de Lidl, que tiene la olla a presión de gran capacidad más barata que puedes encontrar, por menos de 50 euros. Se trata de la olla a presión Tefal de seis litros de capacidad con la que podrás hacer los más diversos tipos de preparaciones: cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar.

Tiene inserto de vapor y ofrece una cocción de bajo consumo energético con la óptima conservación de los nutrientes.

Esta olla a presión tiene un sistema de seguridad Secure 5 (patentado) y regulador de cocción de 2 niveles. Por un lado, el nivel intensivo (117 °C, por ejemplo, para carne y pescado); y por el otro el nivel suave (112 °C, por ejemplo, para verduras, arroz, patatas).

Cuenta con una cesta con trípode y es apta para lavavajillas, excepto la tapa y el anillo de sellado.

Tiene una base encapsulada de inducción fuerte y duradera para una distribución del calor perfecta y uniforme y una estabilidad óptima; además, es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción. Entre sus ventajas, tiene un mango largo para una apertura y cierre cómodo; así como un sistema de cierre automático: el mango encaja audiblemente cuando está correctamente cerrado.

Esta maravilla de la cocina tenía un precio de 129,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento increíble del 61 por ciento, con lo que se queda en 49,99 euros, menos de 50 euros, es toda una ganga.