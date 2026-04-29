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Macarena Gómez se sincera en ‘El Hormiguero’ y deja una confesión inesperada sobre su historia de amor

Entre risas y anécdotas surrealistas, la actriz se abrió sobre su pareja y reveló una de sus mayores rarezas.

MADRID, 27/04/2025.- La actriz española Macarena Gómez posa en el photocall previo a la entrega de los Premios Platino, este domingo en IFEMA, en Madrid. EFE/ Daniel González

MADRID, 27/04/2025.- La actriz española Macarena Gómez posa en el photocall previo a la entrega de los Premios Platino, este domingo en IFEMA, en Madrid. EFE/ Daniel González / Daniel Gonzalez / EFE

Ernesto Izquierdo

La visita de Macarena Gómez a ‘El Hormiguero’, tal y como apuntan en Antena 3, dejó una entrevista marcada por el humor, la naturalidad y varias confesiones personales que sorprendieron al público.

La actriz acudió al programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento que atraviesa en su carrera, pero terminó protagonizando una conversación muy personal en la que habló de amor, manías y recuerdos insólitos.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando recordó cómo conoció a su marido y habló del flechazo que marcó su relación. “Me he enamorado de mi marido, fue un flechazo absoluto”, confesó durante la entrevista.

También dejó una reflexión sobre las relaciones: “Tienes que enamorarte de alguien a quien admires. La admiración está por encima de todo”. Y añadió sobre su pareja: “A mi pareja la admiro mucho, me parece la persona más creativa del mundo”.

La actriz relató además cómo se produjo aquel primer encuentro: “Estaba rodando en Argentina y él estaba viajando porque es paracaidista. Entró en una discoteca donde yo estaba rodando una peli con Mario Casas y me dijo que me parecía a Miércoles Addams”.

Sus manías más desconocidas y un recuerdo inesperado

Más allá de su vida sentimental, Macarena Gómez también habló de algunas de sus rarezas más curiosas, como la misofonía, una sensibilidad a sonidos cotidianos como el teclado del ordenador, pasar páginas de periódico o el ruido de los abrigos.

La conversación también dejó espacio para recordar cómo vivió el apagón en un tren, una experiencia que evocó con humor. “El tren se quedó inclinado y yo con vértigos”, reveló.

Según la información difundida por Antena 3, su paso por el programa estuvo marcado por esa mezcla de confesiones íntimas y espontaneidad que terminó convirtiendo la entrevista en uno de los momentos más comentados de la noche.

El surrealista test con Trancas y Barrancas

La noche se completó con un desternillante test junto a Trancas y Barrancas sobre cómo comportarse con una expareja.

Las hormigas plantearon a la actriz una serie de situaciones surrealistas y Macarena respondió a todas sin filtros, dejando claro, una vez más, que no tiene pelos en la lengua.

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Entre confidencias, humor y ese juego final con las hormigas, la visita, como recoge Antena 3, terminó dejando varios momentos virales que no pasaron desapercibidos.

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