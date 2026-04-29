Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cumbre ministerial iberoamericana en ZamoraEl peso de Caja Rural en ZamoraFromago se presenta en OviedoFeria Taurina de San Agustín en ToroMuere la mujer más longeva de Tábara
instagramlinkedin

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cuecehuevos más económico del mercado: con capacidad para seis unidades y por 14 euros

El electrodoméstico viene con función de mantenimiento de calor e incluye un vaso con pinchahuevos

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

¿Quieres cocer huevos, pero olvidarte de estar pendiente del fuego? Lidl tiene la solución y, además, muy económica. Se trata del cuecehuevos de 400 W de la marca Silvercrest, que llega este lunes a todos los supermercados de la firma en España, en los que se esperan que se formen colas kilométricaspara adquirir este electrodoméstico. Tiene capacidad para seis huevos y cuesta menos de 15 euros.

Viene con función de mantenimiento en caliente, vaso medido con pinchahuevos y escala de dureza y enrollamiento de cable en la parte inferior. Con este cuecehuevos se pueden obtener huevos de diferente dureza: blando, medio y duro.

El recipiente de cocción es de plástico y viene con prácticos mangos para un fácil enfriamiento. Por fuera tiene elementos que imitan a la madera, lo que lo hace atractivo a la vista. El electrodoméstico incorpora señal acústica al finalizar el proceso de cocción y dispone de una tapa transparente con dos asas laterales y salida de vapor.

Noticias relacionadas y más

Su precio actual, que está rebajado es de 14,99 euros, lo que le convierte en un gran chollo que hace más fácil el día a día en la cocina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents