España vivirá un fenómeno que no se veía desde hace más de un siglo: llegan tres eclipses históricos

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone el foco en un fenómeno astronómico muy poco frecuente que convertirá a la península ibérica en protagonista entre 2026 y 2028: dos eclipses totales de Sol, algo que no se veía desde hace más de un siglo, y un eclipse anular.

Con motivo de estos tres eventos, el libro ‘Eclipses. El Sol y sus eclipses en la ciencia, la historia y las artes’, editado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el CSIC, el Instituto Astrofísico de Canarias, el Instituto Geográfico Nacional y Geoplaneta, ofrece un recorrido multidisciplinar para entender cómo los eclipses han impulsado avances científicos, marcado acontecimientos históricos e inspirado mitos, leyendas y obras de arte.

La publicación dedica una atención especial a la llamada “triada ibérica” de eclipses. El primero llegará el 12 de agosto de 2026 y será total, con una franja de totalidad que cruzará España de este a oeste. El segundo, también total, se producirá el 2 de agosto de 2027 y atravesará el estrecho de Gibraltar cubriendo el extremo sur peninsular. El tercero llegará el 26 de enero de 2028 y será anular, dejando visible ese característico anillo luminoso del Sol.

Mucho más que un espectáculo: eclipses que cambiaron la ciencia

En el CSIC recuerdan que los eclipses han sido decisivos en la historia del conocimiento. Desde Aristóteles hasta la confirmación experimental de la teoría de la relatividad de Einstein en 1919, estos fenómenos han servido para transformar la ciencia.

Entre los hitos que recoge el libro figura también el descubrimiento del helio en 1868 al estudiar protuberancias solares durante un eclipse, además del papel de los eclipses y los tránsitos planetarios para calcular distancias astronómicas y estudiar otros mundos.

La obra también presta atención al estudio del Sol, desde sus capas y comportamiento magnético hasta los telescopios solares de Canarias y misiones espaciales como Solar Orbiter, en la que España tiene un papel destacado.

Además, el CSIC subraya que los eclipses no solo existen en nuestro sistema solar. También los hay en sistemas binarios y en los tránsitos de exoplanetas, claves para detectar mundos fuera del nuestro.

Un fenómeno con impacto cultural y una gran movilización en España

La investigación reunida en el libro también explora cómo los eclipses han influido en culturas de todo el mundo. Presagios, herramientas políticas, mitos o inspiración para la literatura, la pintura y la música forman parte de una huella que llega hasta artistas como Pink Floyd, Iron Maiden o Bonnie Tyler.

En España también dejaron su marca. Desde el eclipse que retrasó la batalla de Simancas en el año 939 hasta el eclipse total de 1905 convertido en fenómeno científico y cultural, estos eventos han sido mucho más que observaciones astronómicas.

Ante la llegada de esta triada, el Gobierno ha creado la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y ha lanzado, junto a FECYT, la web oficial trioeclipses.es como portal de referencia para ciudadanía, medios y comunidad científica.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) prepara además observaciones, exposiciones, talleres, conciertos sinfónicos multimedia como ‘Armonía eclíptica’ y actividades inclusivas para acercar estos fenómenos a todo el mundo.

El CSIC recuerda también que observarlos con seguridad será clave: para mirar al Sol solo podrán usarse gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2:2015, retirándose únicamente durante los instantes de totalidad. Una oportunidad histórica para acercarse a la ciencia y vivir un fenómeno que España no veía desde hace generaciones.