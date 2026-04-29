‘Dulceida al desnudo 2+1’ en abierto: Divinity celebra el Día de la Madre

Coincidiendo con el Día de la Madre, Divinity estrenará el domingo 3 de mayo ‘Dulceida al desnudo 2+1’, segunda temporada de la docuserie que profundiza en una nueva etapa de Aida Domènech marcada por la maternidad, la reconciliación con Alba Paul y nuevos desafíos profesionales.

La nueva entrega, según ha avanzado Mediaset, se emitirá íntegra desde las 14:30 horas en un evento especial de programación y constará de cuatro episodios en los que la influencer mostrará el proyecto más transformador de su vida.

Junto a personas clave de su entorno como Luc Loren, Susana Bicho, Laura Escanes, Ángela Rozas, Jonan Wiergo, Nagore Robles, Dani Martínez o Dani Fernández, la creadora de contenido se sincerará sobre su vida personal y profesional como nunca antes.

Maternidad, reconciliación y el mayor reto de su vida

Tras un tiempo separadas, Aida Domènech y Alba Paul afrontan una segunda oportunidad como pareja mientras emprenden su camino para convertirse en madres mediante el método ROPA, tratamiento de reproducción asistida para parejas de mujeres.

La docuserie recorre este proceso desde el inicio del embarazo hasta el nacimiento de su hija Aria, mostrando las dudas, la ilusión y también los miedos que acompañan esta experiencia.

La información difundida por Mediaset subraya además que esta nueva temporada aborda cómo Aida compagina ese momento vital con el reto profesional más ambicioso de su carrera, con un evento internacional que impulsa su proyección fuera de España.

Nuevos desafíos dentro y fuera de las redes

La temporada también recoge otros hitos como el estreno de su primera película, el anuncio de los Premios Ídolo Argentina, la oficialización de su relación con Alba ante notario y una agenda cada vez más exigente.

Todo ello se desarrolla en una entrega donde la influencer explora el equilibrio entre la expansión de su marca personal y su vida privada.

Tras su estreno exclusivo en Prime Video, ‘Dulceida al desnudo 2+1’, producida por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y distribuida a través de Mediterráneo Mediaset España Group, llega ahora a Divinity con una temporada centrada en el momento más decisivo de su vida.