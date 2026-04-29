Un desahucio, un barrio en pie y una lucha sin retorno: ya hay fecha de estreno para ‘Ravalear’

‘Ravalear’ es la nueva serie original de HBO compuesta por seis episodios que se estrenarán semanalmente y que sitúa en el centro una historia de resistencia, conflicto y supervivencia en el corazón de Barcelona.

Según ha avanzado HBO Max, el thriller creado por Pol Rodríguez e inspirado en su propia historia familiar gira en torno a Can Mosques, un centenario restaurante del Raval amenazado por el desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión que busca acelerar la transformación del barrio.

Lo que comienza como una lucha por salvar un negocio querido por el vecindario acaba convirtiéndose en una espiral cada vez más peligrosa en la que la familia protagonista tendrá que cruzar límites que jamás imaginó.

Un thriller rodado en cinco idiomas y con el Raval como protagonista

Rodada en catalán, castellano, árabe, urdu e inglés, la serie convierte Barcelona, y especialmente el barrio del Raval, en escenario esencial del relato.

El reparto coral está encabezado por Enric Auquer Sardà, María Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Noa Guillén, Alba Guilera, Noor Ul Huda y Mohamed Ben Moula, con la colaboración especial de Marc Martínez.

La información difundida por HBO Max destaca además la participación en el guion de Isa Campo, Isaki Lacuesta, Edu Sola, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danés, Daniel González y Maialen Vélez, mientras Justin Webster firma el argumento junto a Pol Rodríguez.

Una gran apuesta original de HBO Max

Dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta y producida por Arcadia, la serie busca imprimir a la ficción un realismo cercano al género documental.

‘Ravalear’ es una producción de Arcadia y Supernova en coproducción con 3Cat y UMEDIA, con participación de HBO Max, apoyo del ICEC y del programa Europa Creativa MEDIA, mientras Filmax se encarga de las ventas internacionales.

Con estreno fijado para el 22 de mayo, la nueva apuesta de HBO Max llega con una historia sobre desahucios, transformación urbana y resistencia colectiva que convierte al barrio del Raval en mucho más que un escenario.