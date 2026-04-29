El camino de Santiago, mentiras familiares y un plan criminal grotesco: vuelve el ‘true crime’ de Carles Porta

El universo del true crime suma tres nuevos casos con sello Carles Porta. A partir del 14 de mayo llegan a Movistar Plus+ ‘Peregrina’, ‘¡Mátalo ya!’ y ‘El plan de las gemelas’, tres producciones originales realizadas junto a True Crime Factory y Goroka.

La nueva trilogía arranca con ‘Peregrina’, centrada en la desaparición de la viajera estadounidense Denise Pikka Thiem el 5 de abril de 2015 en las inmediaciones de Astorga, un caso que activó una investigación policial, movilizó a vecinos y peregrinos y terminó alcanzando repercusión internacional.

15 días después de la desaparición, su hermano viajó a España para formalizar la denuncia, mientras el caso ganaba dimensión mediática hasta la intervención del senador estadounidense John McCain, que ofreció la colaboración del FBI al Gobierno español para esclarecer los hechos.

Según informa Movistar Plus+, ‘Peregrina’ reúne testimonios de responsables de la UDEV, la Unidad de Análisis de Conducta, la comisaría de Astorga, periodistas, el embajador de España en EE UU, el abogado de la acusación y personas vinculadas directamente con Denise Pikka Thiem, articulando el relato entre la investigación oficial, la búsqueda impulsada por el entorno y la presión internacional.

Dos nuevos crímenes para completar la trilogía

El segundo estreno llegará el 4 de junio con ‘¡Mátalo ya!’, que reconstruye el caso de Juan Martínez, hallado gravemente apuñalado en una urbanización de Almansa en julio de 2017. Lo que parecía un accidente acabó destapando una red de mentiras y mensajes incriminatorios.

El 2 de julio será el turno de ‘El plan de las gemelas’, un caso narrado a partir de mensajes reales recuperados por los Mossos d’Esquadra durante la preparación del crimen y una ejecución que sorprendió incluso a los investigadores.

Frases halladas en los teléfonos de los detenidos forman parte de un relato en el que imputar a los autores no fue sencillo, en uno de los casos más singulares de esta nueva tanda.

El sello Carles Porta refuerza el fenómeno ‘true crime’

Con estos tres nuevos títulos, Carles Porta amplía un universo ligado al rigor periodístico y al respeto por las víctimas, señas de identidad que han marcado sus trabajos anteriores.

La nueva apuesta se suma a títulos disponibles en la plataforma como ‘Crímenes’, ‘El crimen de la Guardia Urbana’, ‘Luz en la oscuridad’, ‘Missing in Murcia’, ‘Muerte en el hotel’ y ‘Crimen por encargo’, reforzando la estrategia de Movistar Plus+ en el género.

La información facilitada por Movistar Plus+ sitúa esta trilogía como una de las grandes apuestas de la plataforma para los próximos meses, con tres casos que vuelven a llevar el true crime al centro de la conversación.