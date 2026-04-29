5 trucos para ahorrar en el supermercado en plena subida de precios

La subida de precios sigue apretando a muchos hogares y llenar la nevera cuesta cada vez más. Ante esta situación, desde Asufin ponen el foco en varios hábitos que pueden ayudar a contener el gasto sin reducir la cantidad de comida que se compra.

Con la inflación afectando tanto a la alimentación como a las facturas del hogar, ajustar la forma de comprar puede convertirse en una herramienta clave para llegar mejor a fin de mes.

Estos son los cinco consejos que recoge Asufin para ahorrar en el supermercado.

1. Apostar por marcas blancas

Optar por las marcas propias de los supermercados o por opciones menos conocidas puede ser una vía eficaz para rebajar el ticket final.

Según explica Asufin, este cambio puede suponer una reducción importante en el coste de la cesta, incluso de hasta un 40%, sin necesidad de renunciar a productos de calidad.

2. Elegir productos de temporada y evitar preparados

Los alimentos de temporada suelen tener precios más bajos porque su producción resulta menos costosa, por lo que incorporarlos a la compra puede ayudar a ahorrar.

Además, preparar la comida en casa a partir de ingredientes básicos suele resultar más económico que recurrir a platos precocinados o elaborados.

3. Sacar partido a ofertas y descuentos

Promociones, productos rebajados, ofertas 2x1 o programas de fidelización pueden convertirse en aliados para contener el gasto.

La información difundida por Asufin recuerda que aprovechar descuentos acumulados o promociones puntuales puede reducir de forma notable lo que se paga en caja.

4. Comparar precios y supermercados

No todos los establecimientos manejan los mismos precios ni todos los productos cuestan lo mismo según la marca.

Revisar precios entre distintos supermercados y comparar alternativas puede generar, según Asufin, un ahorro de hasta un 10% en la cesta si se hace de forma periódica.

5. Elegir bien el momento de hacer la compra

También influye cuándo se compra. Los fines de semana suelen concentrar más demanda y eso puede afectar a los precios.

En Asufin recomiendan fijarse en franjas como los lunes o los jueves a última hora, momentos en los que los precios pueden resultar más bajos y ofrecer oportunidades de ahorro.