Vuelve '100% Únicos' con Ana Rosa Quintana y David Bustamante

Mediaset impulsa una nueva etapa de '100% Únicos' con el estreno en Cuatro de su segunda temporada, que llega con Daniel Guzmán como gran novedad al asumir su primera experiencia como conductor de un programa de televisión. La primera entrega contará con David Bustamante y Ana Rosa Quintana.

El formato vuelve a combinar entretenimiento y compromiso social para seguir dando visibilidad a las personas con Trastorno del Espectro Autista, acercar su realidad al gran público y reivindicar una mirada basada en la empatía, la inclusión y la normalización.

Producido por Mediaset España en colaboración con Shine Iberia, el programa reúne en cada entrega a treinta reporteros con TEA para conversar con personalidades de la cultura, el espectáculo, el deporte o la política. Entrevistas construidas desde la sinceridad, la curiosidad y una forma distinta de mirar el mundo que dan lugar a momentos imprevisibles, emocionales y reveladores.

Además de mostrar la diversidad dentro del espectro autista, el formato visibiliza muchas de las barreras a las que se enfrentan estas personas en su vida cotidiana. En esta labor, Mediaset cuenta también con la colaboración de Autismo España y el asesoramiento de profesionales de distintas asociaciones.

David Bustamante y Ana Rosa Quintana abren la nueva temporada

La nueva tanda de programas arranca con David Bustamante y Ana Rosa Quintana como protagonistas de la primera entrega. Bustamante mostrará su faceta más cercana recordando el camino de esfuerzo que le llevó a la fama y abrirá uno de los momentos más íntimos de la noche al hablar de la pérdida de su amigo Álex Casademunt.

También habrá espacio para un tono más distendido cuando los reporteros indaguen en su fama de seductor y el artista reflexione sobre autoestima, imagen personal y autocuidado.

Por su parte, Ana Rosa Quintana pondrá sobre la mesa un debate social urgente: la inserción laboral de las personas con TEA. Muchos de los reporteros han completado sus estudios, pero siguen encontrando barreras para acceder al mercado laboral. En el plano más personal, responderá preguntas sobre ideología política y compartirá una reflexión sobre la importancia de saber parar y cuidarse.

La primera entrega mostrará además cómo la música, el arte o la papiroflexia pueden convertirse en vías de comunicación tan reales y válidas como la propia palabra.

Un formato premiado que sigue creciendo

Mediaset refuerza con esta nueva etapa un formato que se ha convertido en una propuesta multipremiada por su labor de visibilización y normalización del TEA. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Amigo del Autismo en el Congreso de los Diputados, el Rose D’Or Latino 2025 al Mejor Docureality o Factual, el Premio AMIAB a la Inclusión Social o el Premio Gesto 2024.

El formato suma además 26 adaptaciones en tres años, está presente en más de veinte países y todas sus versiones internacionales han sido renovadas. Actualmente se emite en países como Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Brasil o Suecia.

En esas adaptaciones han participado cerca de 200 personalidades internacionales, entre ellas Erling Haaland, Emmanuel Macron, Jade Thirlwall, Marion Cotillard, Howie Mandel, Sam Neill y David Tennant.

'100% Únicos', basado en el formato 'Les Rencontres du Papotin' ('The A Talks'), regresa así a Mediaset con una nueva temporada que mantiene intacta su apuesta por entrevistas únicas, inclusión y visibilidad.