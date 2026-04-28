El truco para que la suela blanca de tus zapatillas quede como recién salida de la tienda

Las suelas de las zapatillas blancas son las primeras en ensuciarse y las más difíciles de recuperar su aspecto inicial. Sin embargo, existe un método sencillo, barato y muy efectivo para devolverles su color original sin necesidad de productos específicos.

El truco consiste en mezclar bicarbonato de sodio con un poco de agua y unas gotas de jabón hasta formar una pasta. Con un cepillo de dientes viejo, frota directamente sobre la suela, insistiendo en las zonas más oscuras. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que elimina la suciedad incrustada sin dañar el material.

Después, basta con retirar los restos con un paño húmedo o aclarar ligeramente. El resultado suele ser inmediato: la suela recupera ese blanco limpio que parecía imposible.

CONSEJOS RÁPIDOS Usa un cepillo pequeño para llegar a todos los rincones

para llegar a todos los rincones Añade jabón o lavavajillas para potenciar el efecto

para potenciar el efecto Deja actuar la mezcla unos minutos en manchas difíciles

No uses lejía en exceso : puede amarillear

: puede amarillear Limpia con frecuencia para evitar que la suciedad se incruste

para evitar que la suciedad se incruste Sécalas al aire , mejor que con calor directo

, mejor que con calor directo Para mantenimiento, usa toallitas húmedas regularmente

El secado

El secado es un paso fundamental para completar la limpieza. Se recomienda dejar las zapatillas en un lugar ventilado, evitando fuentes de calor directo que puedan deformar los materiales. Introducir papel en el interior ayuda a mantener la forma y acelera la absorción de la humedad.

Además de la limpieza, muchos usuarios optan por aplicar productos protectores que repelen el agua y la suciedad, prolongando el buen estado del calzado. Este tipo de mantenimiento regular no solo mejora el aspecto de las zapatillas, sino que también contribuye a conservar sus materiales durante más tiempo.

Con una rutina sencilla y productos adecuados, mantener las zapatillas impecables deja de ser una tarea complicada y se convierte en un hábito rápido y efectivo para cualquier tipo de usuario.