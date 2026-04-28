La sentencia del Supremo que cambia cómo se entiende la protección de datos en España

Un artículo de Francisco Pérez Bes, adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), publicado en la web de la propia AEPD, pone el foco en una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 1590/2026) que consolida una precisión interpretativa de enorme relevancia: el concepto de “tratamiento de datos personales” no se limita a lo que ocurre cuando los datos ya se han obtenido, sino que incluye también las actuaciones previas dirigidas a solicitarlos.

La resolución parte de un caso en el que una administración pública pidió a un empleado datos relativos a su salud, en concreto diagnóstico y tratamiento médico para justificar determinadas ausencias. Aunque la persona se negó a facilitar esa información y los datos nunca llegaron a entregarse, el debate jurídico se centró en una cuestión clave: si puede hablarse de tratamiento de datos cuando solo se han solicitado.

Frente al criterio de la Audiencia Nacional, que entendía que solo habría tratamiento si existía recogida efectiva, el Tribunal Supremo adopta una interpretación distinta. Para el alto tribunal, la definición del artículo 4 del RGPD, que incluye “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales”, debe leerse de forma amplia y no limitada al acceso material a los datos.

El punto clave: el tratamiento empieza antes de recibir los datos

El análisis no se queda en esa definición. Como destaca el artículo de Pérez Bes, la sentencia conecta ese concepto con los principios del artículo 5 del RGPD y con el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto del artículo 25.

Ahí aparece una de las claves del fallo: las obligaciones del responsable del tratamiento no nacen cuando recibe los datos, sino antes, en el momento en que decide qué datos va a pedir, con qué finalidad y por qué medios.

A partir de ese razonamiento, el Supremo concluye que ya existe tratamiento de datos cuando una administración solicita a una persona física la entrega de datos personales, aunque finalmente estos no se entreguen. Y esa conclusión tiene efectos inmediatos: los principios del RGPD, incluido el de minimización, son exigibles ya en ese instante.

La sentencia señala que el responsable debe examinar antes de obtener datos si lo solicitado es adecuado, pertinente y limitado a lo necesario para la finalidad perseguida. Esperar a valorar esa proporcionalidad una vez obtenida la información vaciaría, según el tribunal, gran parte de la protección efectiva del derecho fundamental.

Qué cambia a partir de ahora

Otro de los puntos que subraya la sentencia es que una interpretación contraria generaría incertidumbre e iría contra la seguridad jurídica. Por eso concluye que pedir datos personales no es un acto neutro ni meramente preliminar, sino parte de una actividad diseñada y planificada para obtener información, integrada plenamente en el concepto de tratamiento.

La interpretación, además, se alinea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha insistido en el carácter amplio de este concepto.

El mensaje que deja esta resolución, según expone el artículo, es claro: cumplir el RGPD no empieza cuando ya se han recabado los datos. La exigencia es previa y arranca desde el diseño mismo del tratamiento, incluyendo la definición de sus fines y los datos que se pretende solicitar.

En definitiva, la sentencia consolida que solicitar datos ya forma parte del tratamiento y refuerza que los principios del RGPD deben respetarse desde antes incluso de que la información llegue a manos del responsable. Un criterio que, como recuerda la AEPD, redefine el punto exacto en que empieza la protección de datos.