Esta semana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente cortadora multiusos que es la más barata: por 42,99 euros
Una oferta que no podrás olvidar
Benito Domínguez
Si quieres ahorrar mucho dinero no puedes dejar escapar esta oferta que tienen en Lidl donde venden la potente cortadora multiusos que es la más barata. Tan solo te costará 42,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de la cortadora multiusos Severin que tiene una cuchilla de acero inoxidable de RSG Solingen, de 170 milímetros.
Es de fácil limpieza gracias a la cuchilla de acero inoxidable extraíble y tiene un ajuste fino y continuo del grosor de corte de 0 a 15 milímetros.
Almacenamiento que ahorra espacio gracias a la placa base plegable; y cuenta con un interruptor de seguridad por pulsación, carro deslizante con protector de dedos y sujetador de restos.
Descuento
Esta cortadora universal tenía un precio de 69,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 38 por ciento, con lo que se queda en 42,99 euros.
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