La OCU revela cuál es el producto fresco mejor valorado por los clientes de supermercado

Si le preguntáramos a los clientes de supermercado cuál es el producto fresco que más valoran nos sorprendería mucho saber la respuesta. Y es que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis en 48 cadenas de supermercados y ha determinado cuál es el producto mejor valorado.

Y el producto mejor valorado es la carne, con una puntuación media de 76 sobre 100. En el otro lado está el pan fresco, que es el peor valorado con 63 sobre 100.

Carrito de la compra en un supermercado. / Ferrán Daneu

¿Y qué pasa con el pescado? Pues tampoco tiene mala valoración, un 72 sobre 100; seguido de las frutas y verduras, con 69 sobre 100.

Asimismo, el estudio señala que la mitad de los consumidores prefiere comprar carne en las carnicerías tradicionales en lugar de acudir al supermercado. Esta diferencia se amplía todavía más en el pescado, los consumidores prefieren las pescaderías.

No ocurre lo mismo con las frutas y verduras, en las que dos de cada tres consumidores acude al supermercado a por ellas.

Panaderías

En cuanto al pan, el 59 por ciento prefiere acudir a las panaderías tradicionales.