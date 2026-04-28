La OCU revela cuál es el producto fresco mejor valorado por los clientes de supermercado
La Organización de Consumidores y Usuarios ha hecho un análisis en 48 cadenas de supermercados
Benito Domínguez
Si le preguntáramos a los clientes de supermercado cuál es el producto fresco que más valoran nos sorprendería mucho saber la respuesta. Y es que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis en 48 cadenas de supermercados y ha determinado cuál es el producto mejor valorado.
Y el producto mejor valorado es la carne, con una puntuación media de 76 sobre 100. En el otro lado está el pan fresco, que es el peor valorado con 63 sobre 100.
¿Y qué pasa con el pescado? Pues tampoco tiene mala valoración, un 72 sobre 100; seguido de las frutas y verduras, con 69 sobre 100.
Asimismo, el estudio señala que la mitad de los consumidores prefiere comprar carne en las carnicerías tradicionales en lugar de acudir al supermercado. Esta diferencia se amplía todavía más en el pescado, los consumidores prefieren las pescaderías.
No ocurre lo mismo con las frutas y verduras, en las que dos de cada tres consumidores acude al supermercado a por ellas.
Panaderías
En cuanto al pan, el 59 por ciento prefiere acudir a las panaderías tradicionales.
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- Roban por segunda vez en ocho días y se llevan más de 90.000 euros tras reventar la caja fuerte de una constructora zamorana: hay seis acusados
- San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
- Zamora se prepara para acoger esta semana delegaciones de 22 países
- Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
- Las obras del nuevo parque de bomberos de Zamora, paradas a la espera de un modificado
- Zamoranos y mirandeses se rinden ante la protección divina de la Virgen de la Luz en su tradicional romería
- Caídas en la calle: no siempre la víctima tiene razón