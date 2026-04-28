La OCU alerta sobre la venta de auriculares con sustancias químicas no deseadas

¿Auriculares con sustancias químicas no deseadas? Sí, esa es la denuncia que ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha detectado hasta 60 modelos en esta condición.

Para llegar a esta conclusión, la OCU hizo un estudio con 81 modelos de auriculares y cascos de distintas marcas, algunas muy conocidas. La mayoría de ellos incluían en distinta proporción algunas de las 84 sustancias químicas no deseadas, siendo 60 de ellos lo que llevaban estos compuestos. Entre ellas, bisfenoles y ftalatos, sobre todo en los plásticos rígidos de estos dispositivos.

Cabe señalar que los modelos examinados por la OCU fueron adquiridos tanto en los canales de distribución habituales como en grandes plataformas de venta online como Temu o Shein.

Los niños

Aseguran que "el prestigio de una marca no asegura la ausencia de este tipo de compuestos"; también que los auriculares para niños tienen, en general, niveles más bajos de contaminación química que los destinados para adolescentes.

En este sentido, la recomendación de la OCU es que "se limite el contacto prolongado con los plásticos rígidos de estos productos, evitando que toquen de forma directa y continua la piel".