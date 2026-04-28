Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros

Sin duda el microondas es uno de los electrodomésticos que no puede faltar en ningún hogar. Pues en Lidl tienen un potente microondas que es el más barato, por solo 39,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él. Se trata de un microondas en color plateado de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con una capacidad de 17 litros y seis niveles de potente.

Con este microondas podrás calentar y descongelar los alimentos, pero además te sorprenderá porque es de manejo muy intuitivo al contar con un mando giratorio para ajustar el tiempo y otro más para la potencia. Gracias a este microondas, podrás ajustar la duración de funcionamiento hasta 30 minutos, y además tiene una señal que indica el fin de cocción.

P. O.

Además, tiene un tamaño perfecto y estilo que encaja con cualquier tipo de cocina.

Descuento

Pero vayamos a los números. El precio habitual de este microondas que venden en Lidl es de 47,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 16 por ciento, que hace que sea más barato, y se coloque en 39,99 euros, sin duda, todo un chollo.

E. V.

¿Cómo limpiar el microondas?

Entre todos los trucos domésticos que circulan de generación en generación, hay uno que muchos consideran prácticamente insuperable para limpiar el microondas: el método del vapor de limón y agua. Es tan simple, barato y eficaz que incluso muchos técnicos de electrodomésticos lo recomiendan antes que cualquier producto químico.

El procedimiento consiste en llenar un bol apto para microondas con agua y el zumo de medio limón —o directamente introducir el limón cortado— y calentarlo durante unos 3 o 4 minutos. Al hervir, el vapor aromatizado se expande por todo el interior del aparato y reblandece la grasa así como los restos de comida que suelen quedar pegados en paredes y techo.

Cuando termina el tiempo, basta con abrir el microondas con cuidado y pasar un paño o papel de cocina por las superficies. La suciedad sale prácticamente sola, sin necesidad de frotar. El limón, además, neutraliza los olores acumulados de alimentos como pescado, palomitas o salsas.

El vapor es la clave

La clave del éxito está en el vapor: penetra en las zonas más difíciles y afloja incluso las manchas secas que llevan días adheridas. Por eso muchos consideran este método uno de esos trucos de limpieza “perfectos” que apenas admiten mejoras: rápido, natural, económico y eficaz.