Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el revolucionario sistema de fregado que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
Tiene un increíble descuento
Benito Domínguez
Si quieres tener tus suelos como nuevos no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, donde venden el revolucionario sistema de fregado que solo cuesta 27,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del sistema de fregado Vileda Spin and Clean, un set de mopa con mango, funda de microfibra y cubo.
Este es un sistema sin esfuerzo, el centrifugado se activa con solo accionar el mango; y cuenta con un cubo con rodillo de limpieza que elimina y enjuaga simultáneamente la suciedad adherida a la funda.
Tiene una capacidad de 3 litros. El cubo se vacía fácilmente gracias a su vertedero; y también es fácil de guardar (diámetro 33 centímetros, altura 18 centímetros).
Descuento
En cuanto a su precio, este sistema de fregado tenía un precio de 43,59 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 35 por ciento con lo que se queda en 27,99 euros.
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
- Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
- Estamos totalmente aislados': vecinos de Tola, obligados a recorrer 4 kilómetros para tener cobertura
- Zamoranos y mirandeses se rinden ante la protección divina de la Virgen de la Luz en su tradicional romería
- Tu robot aspiradora también necesita que lo limpien
- Cómo hacer jabón líquido casero para la lavadora con ingredientes sencillos
- El zamorano Plex y Aitana reaparecen enamorados zanjando los rumores de una posible ruptura