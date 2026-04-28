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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el revolucionario sistema de fregado que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros

Tiene un increíble descuento

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas.

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas. / Cedida

Benito Domínguez

Si quieres tener tus suelos como nuevos no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, donde venden el revolucionario sistema de fregado que solo cuesta 27,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del sistema de fregado Vileda Spin and Clean, un set de mopa con mango, funda de microfibra y cubo.

Este es un sistema sin esfuerzo, el centrifugado se activa con solo accionar el mango; y cuenta con un cubo con rodillo de limpieza que elimina y enjuaga simultáneamente la suciedad adherida a la funda.

Tiene una capacidad de 3 litros. El cubo se vacía fácilmente gracias a su vertedero; y también es fácil de guardar (diámetro 33 centímetros, altura 18 centímetros).

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Descuento

En cuanto a su precio, este sistema de fregado tenía un precio de 43,59 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 35 por ciento con lo que se queda en 27,99 euros.

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