Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la almohada Emma que es la más barata del mercado: por solo 14,99 euros

Como cada semana, la cadena de supermercados Lidl lanza nuevas ofertas que en algunos casos no sabías ni que necesitabas. Esta última está pensada para todos aquellos que quieran dormir como un lirón: se trata de la nueva promoción de la almohada Emma, la más barata del mercado, por solo 14,99 euros. Esta semana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

La almohada Emma Aloe Vera de 70 por 50 centímetros permitirá que tengas, por fin, sueño reparador. Gracias al innovador acolchado de fibra hueca 3D, tu almohada tiene suficiente estabilidad. Además, almacena suavemente el calor de tu cuerpo y, al mismo tiempo, garantiza una circulación de aire óptima. Así, tu clima de sueño se mantiene siempre agradable, ni demasiado cálido ni demasiado frío.

La suave funda de microfibra con acabado de aloe vera se siente maravillosamente agradable en tu piel y mantiene su suavidad y adaptabilidad incluso después de muchos lavados.

El relleno de bolitas de fibra en la almohada se adapta óptimamente a la forma de tu cabeza y cuello, de modo que tu columna vertebral se mantiene alineada ergonómicamente, para un sueño reparador y un despertar fresco. Te ofrece la estabilidad que tu cuerpo necesita y, al mismo tiempo, la suave y acogedora sensación que deseas. Ya sea que duermas de lado, boca arriba o boca abajo, esta almohada te dará la sensación de dormir en el lujo cada noche.

E. V.

Lavado

Puedes lavar la almohada a 60 grados con detergente para prendas delicadas; se limpian sin esfuerzo y se mantienen estables en su forma y esponjosos. Ideal para ti si eres alérgico o si das especial importancia a la higiene.

El moderno acolchado ondulado distribuye el relleno de manera uniforme y evita los puentes de frío. Así, el relleno permanece donde debe estar incluso después de un uso intensivo, garantizándote un alto confort de descanso duradero.

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta almohada tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 66 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 14,99 euros.