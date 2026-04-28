Esta semana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Como cada semana, la cadena de supermercados Lidl lanza nuevas ofertas que en algunos casos no sabías ni que necesitabas. Esta última está pensada para todos aquellos amantes del café, que están a punto de descubrir la que puede ser fácilmente la cafetera más barata del mercado: por solo 11,99 euros. Estos días se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Y es que lo mejor de esta cafetera es que no necesita electricidad, ni tampoco vitrocerámica, gas o inducción. Se trata de una cafetera de prensa francesa o de émbolo que subraya su compromiso con el sabor en lugar del desperdicio.

El legendario sistema de preparación de prensa francesa ha sido apreciado durante décadas por los amantes del café por su sencilla preparación y su sabor puro. Sencilla, elegante y rápida: la cafetera de émbolo BISTRO acaba con los derrochadores filtros de papel, las cápsulas de un solo uso y otros extras.

En solo cuatro minutos, transforma los granos de café molidos gruesos y el agua caliente en una bebida revitalizante, evitando al mismo tiempo que se escapen los posos. Fabricada en vidrio de borosilicato resistente al calor, no es una exageración afirmar que la cafetera de émbolo BISTRO revolucionará tu experiencia con el café.

PI STUDIO

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta cafetera tenía un precio de 29,90 euros, pero ahora tiene un descuento del 59 por ciento en Lidl con lo que se queda en 11,99 euros.

Banco de terraza

¿Te sabe a poco esta oferta y quienes un lugar excepcional para tomarte tranquilo ese café? Allá va otra porque Lidl ya se ha adaptado al verano y ahora ofrece un montón de productos para preparar la llegada del buen tiempo y el calor en esta primavera y el próximo verano. La cadena de descuento no deja nada al azar para satisfacer a sus clientes. Entre su selección, la tienda cuenta con un banco genial que ya está batiendo todos los récords de ventas. Este banco destaca por su diseño atípico. Cuenta con una mesa integrada para leer, comer o recibir visitas en tu jardín. No siempre es fácil diseñar un jardín cuando se dispone de poco espacio. Por suerte, hay algunos trucos para ahorrar espacio y añadir algunos elementos decorativos.

El banco 2 en 1 se compone de una estructura clásica con capacidad para hasta tres personas. Este producto parece un banco de jardín normal y corriente. Está compuesto por bonitos listones de madera, un respaldo y dos reposabrazos.

Pero eso no es todo. En el interior de este banco se esconde una mesita extraíble. Esta se despliega en un abrir y cerrar de ojos para ofrecer un espacio donde colocar tus vasos y platos. Esta mesa se pliega y se despliega en unos segundos. Basta con levantarla para disfrutar de una amplia superficie a tu lado. Como ves, Lidl piensa en todo para simplificar la vida de sus clientes. De hecho, esta alternativa es ideal para quienes no pueden instalar una mesa en el balcón. Con este truco, podrás recibir a tus amigos o, simplemente, desayunar al sol.