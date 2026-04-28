Así funciona la estafa del jefe falso que ya ha provocado fraudes millonarios

Una nueva modalidad de fraude está poniendo el foco en las empresas: la llamada estafa del CEO. Como explican desde estafa.info, se trata de una suplantación de identidad de directivos con el objetivo de robar dinero o extraer información confidencial utilizando recursos tecnológicos avanzados.

El engaño puede comenzar con algo tan cotidiano como una reunión online: la víctima cree estar hablando con su jefe y su equipo, pero en realidad puede tratarse de imágenes y voces creadas con inteligencia artificial mediante técnicas deepfake.

La mecánica del fraude se apoya en la autoridad y en la urgencia. Los atacantes, señalan desde estafa.info, utilizan jerarquías empresariales para presionar a la víctima, generar rapidez en la toma de decisiones y reducir el margen para que surjan dudas.

Cómo funciona la estafa del jefe falso

El fraude suele buscar además aislamiento y confidencialidad. Según recoge estafa.info, los delincuentes intentan que la víctima no consulte con otros compañeros sobre lo que está ocurriendo y mantenga en secreto instrucciones relacionadas con movimientos de dinero o datos sensibles.

Otro elemento que puede aparecer en el engaño son elogios o promesas de ascenso, con el objetivo de que la persona esté más centrada en responder a sus supuestos superiores que en detectar señales de alerta.

Entre los casos citados por estafa.info figura el de un administrativo español de una multinacional que transfirió 40.000 euros tras una reunión con quienes creía que eran su jefe y el equipo directivo. Según le indicaron, era para adquirir una máquina necesaria para una auditoría.

También se recuerda una red detectada por Policía Nacional en 2022 vinculada a este fraude y un caso en Hong Kong en 2024 en el que una empresa perdió 39 millones de dólares tras una reunión online manipulada.

Las señales para desconfiar

Especialistas citados por estafa.info subrayan que una de las claves para evitar este fraude es respetar estrictamente los protocolos internos y evitar decisiones aisladas, especialmente cuando implican movimientos importantes.

También advierten de que el secretismo y la urgencia son señales para dudar. Si un supuesto directivo exige discreción o plantea una petición sospechosa con presión de tiempo, puede ser una alerta.

Y como recuerdan desde estafa.info, los atacantes no solo buscan transferencias de dinero: en ocasiones el objetivo es conseguir credenciales o información sensible, lo que convierte la verificación interna en una barrera clave frente a este tipo de engaños.