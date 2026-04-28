Cuidado con el consumo de estos pescados por su alta concentración de mercurio: la recomendación de la OCU

Si sueles consumir pescado de forma habitual, deberías saber que hay ciertos pescados que, por su alta concentración de mercurio, deberías comer solo de forma habitual, tal y como recomienda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Y es que la organización realizó un estudio en el que medía la cantidad de mercurio presente en los pescados y mariscos más consumidos por los españoles. En total, el análisis incluyó más de un centenar de productos, en su mayoría frescos, pero también en otros formatos como las conservas o los congelados.

El estudio determinó que, en su mayoría, los pescados analizados tenían niveles bajos de mercurio.

LISTA DE PESCADOS CON MÁS CONCENTRACIÓN DE MERCURIO Pulpo

Calamar

Mejillones

Almejas

Langostinos

Salmón

Lenguado

Concentraciones más altas

No ocurre lo mismo con el marrajo, el tiburón tintorera, el atún rojo y el pez espada, que tienen las concentraciones más altas de mercurio. Por eso, desde la OCU recomiendan peces de talla pequeña y consumir de forma menos habitual los grandes.