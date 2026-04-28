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Cuidado con el consumo de estos pescados por su alta concentración de mercurio: la recomendación de la OCU

La OCU recomienda el consumo de pescados pequeños y limitar la ingesta de especies con altas concentraciones de mercurio: la lista de los más peligrosos para tu salud

Rodajas de atún algunas con presencia de mercurio.

Rodajas de atún algunas con presencia de mercurio. / FP / EP

Benito Domínguez / A. O.

Si sueles consumir pescado de forma habitual, deberías saber que hay ciertos pescados que, por su alta concentración de mercurio, deberías comer solo de forma habitual, tal y como recomienda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Y es que la organización realizó un estudio en el que medía la cantidad de mercurio presente en los pescados y mariscos más consumidos por los españoles. En total, el análisis incluyó más de un centenar de productos, en su mayoría frescos, pero también en otros formatos como las conservas o los congelados.

El estudio determinó que, en su mayoría, los pescados analizados tenían niveles bajos de mercurio.

Noticias relacionadas y más

LISTA DE PESCADOS CON MÁS CONCENTRACIÓN DE MERCURIO

  • Pulpo
  • Calamar
  • Mejillones
  • Almejas
  • Langostinos
  • Salmón
  • Lenguado

Concentraciones más altas

No ocurre lo mismo con el marrajo, el tiburón tintorera, el atún rojo y el pez espada, que tienen las concentraciones más altas de mercurio. Por eso, desde la OCU recomiendan peces de talla pequeña y consumir de forma menos habitual los grandes.

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