Cuidado con el consumo de estos pescados por su alta concentración de mercurio: la recomendación de la OCU
La OCU recomienda el consumo de pescados pequeños y limitar la ingesta de especies con altas concentraciones de mercurio: la lista de los más peligrosos para tu salud
Benito Domínguez / A. O.
Si sueles consumir pescado de forma habitual, deberías saber que hay ciertos pescados que, por su alta concentración de mercurio, deberías comer solo de forma habitual, tal y como recomienda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Y es que la organización realizó un estudio en el que medía la cantidad de mercurio presente en los pescados y mariscos más consumidos por los españoles. En total, el análisis incluyó más de un centenar de productos, en su mayoría frescos, pero también en otros formatos como las conservas o los congelados.
El estudio determinó que, en su mayoría, los pescados analizados tenían niveles bajos de mercurio.
LISTA DE PESCADOS CON MÁS CONCENTRACIÓN DE MERCURIO
- Pulpo
- Calamar
- Mejillones
- Almejas
- Langostinos
- Salmón
- Lenguado
Concentraciones más altas
No ocurre lo mismo con el marrajo, el tiburón tintorera, el atún rojo y el pez espada, que tienen las concentraciones más altas de mercurio. Por eso, desde la OCU recomiendan peces de talla pequeña y consumir de forma menos habitual los grandes.
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