'Ardora', la nueva serie de Movistar Plus+, va más allá de la ficción

Movistar Plus+ refuerza su apuesta por una producción audiovisual responsable con 'Ardora', su nueva serie original protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez y producida en colaboración con Portocabo. La ficción se suma a la campaña de sensibilización impulsada por la Autoridad Portuaria de A Coruña, una iniciativa que incluye la instalación de 40 placas informativas de latón en distintos puntos de la Marina y O Parrote.

Bajo el mensaje “No arrojes nada. El mar empieza aquí”, la campaña recuerda que muchas rejillas y sumideros desembocan directamente en el mar y que cualquier residuo arrojado en ellos acaba contaminando el ecosistema marino. La acción busca visibilizar el impacto de los pequeños gestos cotidianos y fomentar comportamientos responsables.

En reconocimiento a su implicación en esta iniciativa, la serie recibió una de estas placas en un acto en el que participaron representantes de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Portocabo, Movistar Plus+ y Telefónica de España, poniendo en valor la colaboración entre el sector audiovisual y la concienciación ambiental.

'Ardora' integra la sostenibilidad dentro de la propia historia

Movistar Plus+ ha incorporado esta iniciativa en el universo narrativo de 'Ardora', incluyendo una de estas placas en distintas escenas de la serie. De este modo, la ficción trasciende la pantalla para contribuir activamente a la sensibilización medioambiental.

Como toda serie original de Movistar Plus+, 'Ardora' cuenta con un Plan de Sostenibilidad que abarca preproducción, rodaje y postproducción. También se elaborará un informe de resultados que incluirá el cálculo de la huella de carbono de la producción, junto a las medidas implantadas y su eficacia, con verificación de una entidad externa e independiente.

Además de este plan, la producción ha contado con Ana de Aspe, de “La tribu verde”, como ecománager, junto a protocolos específicos de rodaje sostenible. Desde Movistar Plus+ subrayan que ya son 46 producciones con planes de sostenibilidad específicos, con una reducción media del 12% de emisiones.

En el marco de esta colaboración, la Autoridad Portuaria hizo entrega a los responsables de la serie de una de las placas incluidas en la trama como símbolo de esa conexión entre audiovisual y sensibilización ambiental.

Un thriller con A Coruña como escenario clave

Una parte significativa de 'Ardora' se ha rodado en localizaciones del puerto de A Coruña, que tendrá un papel destacado en la narrativa. Desde Portocabo han destacado que el puerto era un elemento esencial para que la serie fuese realista y conectada con la ciudad, integrando además visualmente una campaña que ya existía en la vida real.

El estreno de 'Ardora', de cinco episodios, está previsto para 2027 en exclusiva en Movistar Plus+. La serie, creada por Pepe Coira y Fran Araújo, y dirigida por Jorge Coira, está protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez.

La ficción se centra en Estela, una abogada del turno de oficio en A Coruña que debe defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. Lo que parece un caso sencillo se complica mientras Estela se enfrenta a Luis, un policía inmerso en su propia crisis personal que intentará por todos los medios que descubra la verdad.

Con 'Ardora', Movistar Plus+ no solo refuerza su apuesta por la ficción original, sino que vincula esa propuesta a una producción responsable y a una iniciativa de concienciación que también forma parte de la historia.