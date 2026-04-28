Adiós a los resbalones en la bañera o en la ducha con la alfombrilla más barata del mercado: este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella
Una oferta que no podrás obviar
Benito Domínguez
Si quieres decir adiós a los resbalones en la bañera o en la ducha no puedes perderte esta oferta de Lidl, la alfombrilla más barata del mercado. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una alfombrilla para bañera y ducha de plástico que es agradable para la piel y que tiene una fijación mediante ventosas.
Puedes elegir entre alfombrilla de ducha o de bañera. La primera tiene unas medidas de 54 por 54 centímetros, y la segunda de 38 por 80 centímetros.
Además, están disponibles en tres colores, azul neón, blanco y gris.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, esta alfombrilla tenía un precio de 14,95 euros, pero ahora tiene un descuento en Lidl del 53 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.
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