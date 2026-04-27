Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aceite de acero inoxidable más barata del mercado: por 47,99 euros y un volumen de hasta 4 litros

La primavera ya está aquí y con la llegada del buen tiempo es el momento de las barbacoas, de comer al aire libre y de disfrutar de la compañía de familiares y amigos. Para ello, qué mejor que sorprenderles con ricas recetas o platos que enamoren a grandes y pequeños.

Y es que, del mismo modo que cambias tu ropa de armario con la nueva estación, quizá sea el momento de renovar tus electrodomésticos. Y, ojo, sin tener que gastar mucho para ello. Porqué en Lidl puedes encontrar prácticamente de todo a unos precios de los más rebajados.

Ejemplo de ello es la Freidora de acero inoxidable 4 L 2000 W que puedes encontrar en la tienda física u online de Lidl.

Una freidora de aceite a un precio de regalo

Lidl cuenta con una espectacular freidora que cuenta con 3 cestas para freír diferentes alimentos: 1 cesta grande – para, por ejemplo, pescado o escalopes y 2 cestas pequeñas – para uso simultáneo, por ejemplo, para alitas de pollo, rollitos de primavera o patatas fritas. El fuego es ajuste continuo de la temperatura hasta un máximo de 190 °C.

Su tapa extraíble con filtro de grasa de aluminio evitará que nos manchemos al abrirla y sobre todo que nuestra cocina se llene de manchas de aceite que puedan estropearnos el mobiliario. Además, cuenta con un recipiente de aceite con revestimiento antiadherente y cestas aptas para lavavajillas, por lo que limpiarlo será coser y cantar. El volumen útil (recipiente de aceite) es de hasta 4 litros, por lo que puedes completar cualquier plato de carne o pescado con una buena ración de patatas fritas.

Lo mejor lo hemos dejado para el final, su precio. Y es que puedes hcaerte con esta freidora de acero inoxidable 4 L 2000 W de Lidl por tan solo 47,99 euros. Un precio espectacular para un electrodoméstico que tiene todas estas cualidades.