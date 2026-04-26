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Tu robot aspiradora también necesita que lo limpien

Un mantenimiento sencillo y regular puede mejorar el rendimiento, evitar averías y garantizar una limpieza más eficaz en el hogar

Robot aspiradora.

Robot aspiradora. / SHUTTERSTOCK

Benito Revilla

Los robots aspiradores se han convertido en aliados imprescindibles en muchos hogares, facilitando la limpieza diaria sin esfuerzo. Sin embargo, para que estos dispositivos mantengan su eficacia y duren más tiempo, es fundamental realizar un mantenimiento adecuado. A pesar de su aparente autonomía, requieren una limpieza periódica que muchos usuarios pasan por alto.

El primer paso es vaciar el depósito de suciedad después de cada uso o, al menos, varias veces por semana. Un depósito lleno no solo reduce la capacidad de succión, sino que también puede provocar malos olores. Del mismo modo, los filtros deben revisarse con frecuencia. Dependiendo del modelo, algunos pueden lavarse con agua, mientras que otros necesitan ser sustituidos cada cierto tiempo.

Las escobillas laterales y el cepillo central son otros elementos clave. En ellos suelen acumularse pelos, hilos y polvo, lo que puede dificultar su funcionamiento. Retirar estos residuos manualmente ayuda a que el robot se desplace mejor y limpie con mayor precisión. En caso de desgaste, es recomendable sustituirlos para mantener el rendimiento original del aparato.

Mantener los sensores limpios es clave

Otro aspecto importante es la limpieza de los sensores. Estos pequeños componentes permiten al robot orientarse y evitar obstáculos, por lo que si están sucios pueden provocar fallos en la navegación. Basta con pasar un paño seco o ligeramente húmedo para eliminar el polvo acumulado.

También conviene revisar las ruedas, ya que pueden acumular suciedad que dificulte el movimiento. Una limpieza ocasional evitará que el robot pierda tracción o se quede atascado. Por último, la base de carga no debe descuidarse: mantener los contactos limpios garantiza una correcta recarga de la batería.

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En definitiva, dedicar unos minutos al mantenimiento del robot aspirador no solo mejora su funcionamiento, sino que también prolonga su vida útil. Un cuidado básico y constante marcará la diferencia entre un dispositivo que apenas cumple su función y otro que se convierte en un auténtico aliado del hogar.

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