Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vaporera de acero inoxidable más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl ha lanzado al mercado una nueva promoción que los amantes del menaje del hogar no podrán dejar escapar. Se trata de la vaporera de acero inoxidable, cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.

Resistencia y alta calidad

Uno de los principales atractivos de este artículo es su versatilidad. Está diseñado para cocer alimentos al vapor como huevos, patatas o panecillos, pero también se puede utilizar como colador. Por tanto, si adquieres este producto tendrás una opción 2 en 1 que te ahorrará muchos quebraderos de cabeza.

Asimismo, cuenta con una resistencia al calor de hasta 250 °C y es apto para el lavavajillas, lo que simplifica tiempo en el proceso de lavado y garantiza mayor durabilidad.

Vaporera de acero inoxidable. / Lidl

Máxima seguridad

Esta vaporera cuenta con un mango ergonómico para un manejo sencillo, lo que aporta mayor estabilidad y seguridad a la hora de utilizarlo, evitando que pueda deslizarse y causar un auténtico desastre en la cocina.

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad, resistencia y precio imbatible apunta a que se formen largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir esta vaporera de acero inoxidable que promete convertirse en una de las estrellas de la temporada dentro de su categoría.