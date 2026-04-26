Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mantel hule de terraza en tres tamaños más barato del mercado: por solo 5,99 euros y repele la suciedad y el agua

Con la llegada de la primavera por fin es el momento de volver al exterior. De disfrutar de comidas al aire libre, ya sea con familiares o amigos. Un momento que muchos estaban esperando, sobre todo aquellos que tienen la suerte de tener terraza o jardín en casa. Por ello, igual que cambias la ropa de invierno por la de verano, puede que sea el momento de cambiar también los artículos de cocina o de tu terraza y darle un lavado de cara a ese espacio.

Un gasto que puede suponer un problema para muchos clientes, debido al encarecimiento general de los productos. Por suerte, Lidl es la solución para poder ahorrar ya que este supermercado cuenta con cientos de productos de mucha variedad con los precios más bajos del mercado. Ejemplo de ello es el mantel de hule que es perfecto para terraza y viene en diferentes tamaños.

Un manel antisuciedad por menos de 10 euros

El mantel de hule de la marca Livarno que ofrece Lidl viene en diferentes formas y tamaños. Así, puedes conseguirlo con unas medidas de 110x140cm, rectangular; 130x190cm, rectangular o 160 cm de diámetro, redondo. También está disponible en tres colores, beige, verde y gris. Se trata de un mantel de fácil cuidado para casa y jardín que se puede limpiar con un paño húmedo, repele la suciedad y el agua

Una de las ventajas de esta mantel es ala hora de limpiarlo. Su superficie que repele la suciedad y el agua permite dejarlo como nueva con solo una pasada de un paño húmedo. Por lo que después de una comida con familia y amigos, quedará como recién comprado sin ningún tipo de esfuerzo.

Otta de las grandes ventajas de este mantel, disponible en varios estilos y tamaños es su precio. Y es que el mantel hule de Livarno que ofrece Lidl lo puedes adquirir por tan solo 9,99 euros. Un auténtico chollo para un prodcuto de estas carcaterísticas.

Recuerda que puedes conseguir este mantel de hule en las tiendas físicas de los supermercados Lidl o en la propia página web de la cadena alemana y siempre al mismo precio.