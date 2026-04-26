Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el taburete plegable más cómodo del mercado: por solo 19,99 euros
Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la decoración del jardín no podrán dejar escapar. Se trata del taburete plegable de aluminio más cómodo del mercado, que por tan solo 19,99 euros promete convertirse en el aliado perfecto para tus horas de relax.
Comodidad y resistencia
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con una estructura ligera de aluminio con revestimiento en polvo y mecanismo estable, lo que garantiza un asiento cómodo o, incluso, un práctico reposapiés.
Asimismo, este taburete es resistente a la intemperie y a los rayos UV, ideal para garantizar un uso prolongado del mismo conservando su resistencia y conformidad.
El artículo esta formado por patas perfiladas antideslizantes, por lo que proporciona máxima seguridad durante tus horas de descanso. Además, en caso de que termine el periodo estival y no la quieras utilizar más, la solución es sencilla: pliégalo y guárdalo para ahorrar espacio.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia, durabilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este taburete plegable ideal para tu balcón, jardín o terraza.
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