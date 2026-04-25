Trucos para limpiar el teléfono móvil sin dañarlo y mantenerlo como nuevo

El teléfono móvil se ha convertido en uno de los objetos más utilizados a diario, pero también en uno de los que más suciedad acumula. Huellas, polvo, restos de grasa e incluso bacterias se adhieren a su superficie con el paso de las horas, lo que hace imprescindible una limpieza regular. Sin embargo, no todos los métodos son adecuados, y hacerlo de forma incorrecta puede dañar componentes delicados.

El primer paso es apagar el dispositivo y, si es posible, retirar la funda. Esta, de hecho, suele acumular tanta o más suciedad que el propio terminal, por lo que conviene limpiarla por separado con agua y jabón suave si el material lo permite. En cuanto al móvil, se recomienda utilizar un paño de microfibra ligeramente humedecido, evitando en todo momento el exceso de líquido.

Para la pantalla, una de las zonas más sensibles, basta con realizar movimientos suaves para eliminar huellas y manchas. En caso de suciedad más persistente, se puede emplear una pequeña cantidad de alcohol isopropílico aplicado sobre el paño, nunca directamente sobre el dispositivo. Este producto ayuda a desinfectar sin dejar residuos ni dañar el recubrimiento de la pantalla.

Las ranuras, como el puerto de carga o los altavoces, requieren especial cuidado. Un palillo de madera o un cepillo de cerdas suaves puede ayudar a retirar el polvo acumulado, siempre con delicadeza para no dañar los componentes internos.

Hábitos sencillos que marcan la diferencia

Más allá de la limpieza puntual, adoptar ciertos hábitos contribuye a mantener el móvil en mejores condiciones. Evitar usarlo con las manos sucias, no apoyarlo en superficies contaminadas y limpiarlo de forma periódica reduce notablemente la acumulación de suciedad.

Además, desinfectarlo con regularidad cobra especial importancia, ya que se trata de un objeto que está en contacto constante con las manos y el rostro. Una limpieza rápida cada pocos días puede marcar la diferencia tanto en higiene como en durabilidad.

Por último, el uso de protectores de pantalla y fundas no solo protege frente a golpes, sino que también facilita la limpieza, al actuar como barrera frente a la suciedad directa.

Con estos sencillos trucos, mantener el teléfono móvil limpio y en buen estado es una tarea rápida que contribuye a alargar su vida útil y mejorar la experiencia de uso diaria.