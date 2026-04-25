Las pastillas desinfectantes de Mercadona que están cambiando la forma de limpiar en casa

En el ámbito de la limpieza del hogar, pocos productos han generado tanto interés reciente como las pastillas desinfectantes de Mercadona. Se trata de un formato innovador que, frente a los clásicos líquidos, apuesta por pequeñas tabletas que se disuelven en agua y permiten obtener una solución desinfectante lista para usar en cuestión de minutos.

Estas pastillas, comercializadas bajo marcas como Orache, destacan por su versatilidad. Con solo introducir una en agua tibia, el usuario obtiene un limpiador capaz de eliminar hasta el 99,9% de los gérmenes y bacterias en múltiples superficies del hogar, desde suelos hasta encimeras o baños. Su formato compacto, además, facilita el almacenamiento y evita tener que manejar grandes envases o medir cantidades.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los consumidores es su precio asequible y su practicidad. Cada envase puede incluir decenas de unidades, lo que permite preparar múltiples soluciones de limpieza con un coste muy reducido. Este enfoque ha contribuido a que el producto gane popularidad rápidamente y, en algunos casos, llegue incluso a agotarse en tiendas por su alta demanda.

Un solo producto para limpiar toda la casa

El principal atractivo de estas pastillas reside en su capacidad multiusos. Pueden utilizarse en cocinas, baños, suelos, mobiliario e incluso objetos como utensilios o bayetas, lo que simplifica la rutina de limpieza diaria. Su uso es sencillo: basta con disolver una pastilla en agua y aplicar la mezcla con un paño o fregona según la superficie.

Además, su fórmula permite sustituir en muchos casos a productos tradicionales como la lejía líquida, ofreciendo una alternativa más cómoda y dosificable. Algunas informaciones apuntan a que un solo envase puede equivaler a varios litros de desinfectante convencional, lo que refuerza su valor práctico.

Este tipo de soluciones también responde a una tendencia creciente hacia productos más fáciles de usar y almacenar, especialmente en hogares donde el espacio es limitado o se busca simplificar la limpieza. A ello se suma el hecho de que no generan olores tan intensos como otros desinfectantes tradicionales, lo que mejora la experiencia de uso.

En un momento en el que la higiene del hogar ha cobrado mayor importancia, propuestas como estas pastillas desinfectantes consolidan su presencia como una alternativa eficaz, económica y versátil que puede transformar la manera en la que se limpian diferentes espacios del día a día.