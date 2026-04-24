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La tabla de cortar: ese utensilio de cocina que siempre limpias mal

Un truco casero con sal y limón permite eliminar bacterias y olores de la madera sin necesidad de productos químicos

Tabla de cortar de Ikea

Tabla de cortar de Ikea / Ikea

Abril Oliva

Es uno de los utensilios que más se utiliza en la cocina y, normalmente, va junto al resto de vasos, platos y cubiertos al lavavajillas o incluso lo friegas con estropajo y jabón. Sin embargo, ten en cuenta que por allí pasan muchos restos de comida y requiere una limpieza profunda porque ahí cortas productos que luego comerás.

Especial cuidado deberás de tener si es de madera, que requiere mayor cuidado. Si es tu caso, podrás tenerla al día con dos productos que tienes en casa seguro: sal y limón.

Lo primero que debes de hacer es esparcir sal por toda la superficie de madera de la tabla de cortar. Después, frota esos granos de sal a través de la mitad de un limón, de modo que la sal y el jugo se esparcen por toda la base. Después solo tienes que aclarar y secar. Acabas de quitarte de encima cientos de bacterias y malos olores con este sencillo truco.

El Lidl, tu aliado: colas kilométricas por esta tabla

Además de una buena limpieza, deberías de cambiar las tablas de cortar cada cierto tiempo para cocinar con total seguridad. Por eso no puedes perderte esta oferta de Lidl, que vende la tabla de cortar más barata del mercado. Está disponible en tres modelos por solo 4,49 euros.

Noticias relacionadas y más

Se trata de una tabla de cortar hecha en bambú macizo aceitado y que cuenta con cuatro patas estables. Además, está disponible en modelo rectangular, con zona de corte de perfiles y con piedra de afilar incluida.

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