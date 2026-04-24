‘Servicio Secreto by Chicote’: infiltraciones, cámaras ocultas y restaurantes al límite

La nueva misión de Alberto Chicote ya tiene fecha: ‘Servicio Secreto by Chicote’ llega el jueves 23 de abril al prime time de La Sexta. Se trata de una adaptación del formato ‘Gordon Ramsay’s Secret Service’ que aterriza en España con una propuesta muy diferente: infiltrarse en restaurantes al borde del colapso para destapar lo que realmente ocurre.

Esta nueva apuesta, que también podrá verse en Atresplayer, muestra al popular chef en una faceta inédita: la de agente encubierto dispuesto a ofrecer una segunda —y en muchos casos última— oportunidad a negocios en crisis.

Una misión casi imposible en restaurantes al límite

Salvar un restaurante al borde de la quiebra no es tarea sencilla, especialmente cuando los problemas no están a simple vista. Cocinas con suciedad acumulada, alimentos en mal estado, equipos descoordinados o liderazgos que empujan al fracaso son solo algunos de los desafíos que aborda ‘Servicio Secreto by Chicote’.

En este nuevo formato de La Sexta, Alberto Chicote afronta el reto más exigente de su trayectoria televisiva: infiltrarse sin previo aviso, en plena noche y bajo anonimato, para descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

Cada misión arranca con la ayuda de un informante interno, un miembro del equipo del restaurante cuyo anonimato se mantiene en secreto. Gracias a esta figura clave, Chicote accede al funcionamiento real del negocio sin levantar sospechas.

Durante sus incursiones nocturnas, utiliza herramientas de inspección como luz ultravioleta y otros dispositivos para analizar alimentos y superficies. El objetivo: detectar problemas invisibles a simple vista, desde deficiencias graves de higiene hasta prácticas inadecuadas en la manipulación de alimentos.

Además, la investigación se completa con cámaras ocultas y un vehículo secreto desde el que el chef analiza en tiempo real el funcionamiento del restaurante: la relación entre empleados, la atención al cliente o la calidad del servicio.

Realidades impactantes y una carrera contrarreloj

A lo largo de la temporada, ‘Servicio Secreto by Chicote’ saca a la luz situaciones extremas: presencia de plagas, sistemas de limpieza ineficaces, alimentos en estado crítico o condiciones sanitarias muy alejadas de los estándares exigibles.

El programa, que forma parte de la nueva apuesta de La Sexta, recorre distintos puntos del país, desde bares de barrio hasta restaurantes con trayectoria que han perdido el rumbo.

Cada caso tiene un elemento en común: la urgencia. Porque en ‘Servicio Secreto by Chicote’, cada intervención es una carrera contrarreloj para evitar el cierre definitivo.