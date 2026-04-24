Ni más posts ni más likes: la clave para sobrevivir al nuevo algoritmo

Desde IEBS Business School lo dejan claro: las redes sociales en 2026 ya no funcionan como antes. El feed avanza a toda velocidad, con vídeos, carruseles, imágenes y múltiples formatos compitiendo por apenas unos segundos de atención en una pantalla vertical.

La cuestión ya no es si hay que estar en redes, sino cómo sobrevivir en un entorno donde la atención es fragmentada, móvil y extremadamente competitiva.

El consumo ha cambiado por completo. Momentos cotidianos como esperar en el transporte público, hacer una pausa en el gimnasio o tener unos minutos libres se traducen en lo mismo: coger el móvil.

Este comportamiento define el uso actual de las redes: micro-momentos rápidos, consumo vertical y scroll constante. Ya no hay sesiones largas, sino estímulos breves y continuos.

En IEBS Business School insisten en que esto obliga a las marcas a adaptarse a un entorno de consumo rápido y altamente dinámico.

Un entorno saturado donde todo compite por segundos

Hoy el usuario entra en redes y se encuentra con vídeos verticales, contenidos dinámicos, carruseles e imágenes en un mismo espacio.

El scroll no se detiene. La decisión de quedarse o pasar al siguiente contenido se toma en cuestión de segundos. Esto no solo cambia el formato, también transforma la estrategia: publicar ya no es suficiente, hay que entender cómo se consume el contenido.

El crecimiento es evidente: en el último año se ha producido un 70% más de vídeos. El formato vertical, impulsado inicialmente por TikTok, se ha extendido a plataformas como Instagram Reels, Facebook Reels, YouTube Shorts, LinkedIn, Pinterest e incluso WhatsApp Status.

Más allá de la posibilidad de reutilizar contenido, este formato se ha consolidado porque responde directamente al comportamiento del usuario: consumo móvil y vertical.

No se trata solo de publicar, sino de elegir dónde competir

Una de las claves estratégicas está en entender el contexto. Aunque muchos dan por hecho que Facebook está en declive, puede ofrecer mayor alcance medio en vídeo vertical precisamente porque hay menos competencia.

Esto refleja una idea clave: menos saturación puede traducirse en más visibilidad.

En este punto, IEBS Business School subraya que la estrategia no pasa solo por crear contenido, sino por analizar dónde está la atención, cuánta competencia existe y qué formatos dominan.

En un entorno saturado, el alcance se diluye. Por eso, lo que realmente importa son las interacciones: guardar, compartir, comentar o generar cualquier tipo de acción.

El análisis de datos se vuelve esencial frente a la intuición. Entender qué funciona y por qué marca la diferencia en un feed que no deja de moverse.

El inicio lo es todo: los ‘hooks’ deciden si te ven o te ignoran

En el nuevo escenario, cómo empieza un contenido es más importante que cómo termina. Los “hooks” o ganchos son clave para frenar el scroll.

Esto afecta especialmente a los primeros segundos de los vídeos verticales y a la portada de los carruseles. Si no enganchan, el usuario pasa al siguiente contenido sin dudarlo.

La conclusión es clara: la atención es limitada y cada vez más breve. Adaptarse al consumo móvil, entender los micro-momentos, detectar oportunidades en plataformas menos saturadas y basar las decisiones en datos son factores esenciales.

En IEBS Business School remarcan que publicar más puede ayudar, pero lo que realmente impulsa el crecimiento es publicar con estrategia en un feed que no espera a nadie.