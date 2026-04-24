Llega el buen tiempo de la primavera y los días ya se alargan. Y se nota. Quizá por ello son muchos los que aprovechan las horas de sol para retrasar el momento de llegar a casa y aprovechar al aire libre, paseando, haciendo deporte o, simplemente, pasando el rato con familia y amigos. Por todo ello el descanso es fundamental y, así como con el adiós al invierno solemos cambiar el armario de nuestra ropa para coger ropa menos abrigada, quizá haya llegado el momento también de darle una vuelta a nuestra ropa de cama y aprovechar la primavera para cambiar.

Es cierto que ahora, con el encarecimiento de muchos productos, muchos se resisten a comprar o hacer gastos no planificados para así ahorrar y no darle un susto a nuestra cuenta bancaria. Pero, no te preocupes, que para eso está Lidl. Y es que la cadena de supermercados cuenta con infinidad de productos a los precios más bajos y, además, sin perder en calidad.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical antiácaros más barata del mercado: por solo 9,99 euros / Lidl

Almohada perfecta para alérgicos y por menos de 10 euros

Ejemplo de ello es la almohada cervical antiácaros 55x35 cm que Lidl tiene en stock Esta almohada se caracteriza por su frescura higiénica gracias al tratamiento Essential™ de Proneem. Ofrece una protección eficaz contra los ácaros del polvo gracias al extracto de Margosa, ideal para personas alérgicas a los ácaros del polvo

Y es que esta almohada cuenta con un efecto antibacteriano y antiolor gracias al tratamiento biocida a base de piritiona de zinc. Para facilitar el descanso, este producto se caracteriza por contar con un núcleo de espuma de poliuretano de poros abiertos con corte ergonómico. Un elemento que puede contribuir a aliviar la musculatura del cuello, los hombros y la espalda.

Desde Lidl explican que esta almohada es especialmente adecuada para personas que duermen de lado y boca arriba. A la hora de lavarla no tendrás complicaciones ya que cuenta con una funda extraíble – lavable a máquina hasta 60 °C y apta para secadora.

Y todavía no te hemos dicho lo mejor. Y es que puedes conseguir esta almohada cervical antiácaros 55x35 cm de la marca Livarno por solo 9,99 euros. Un precio espectacular para un artículo esta calidad y características. Recuerda que puedes acudir a la tienda física a comprarla o también a través de la página web de Lidl.