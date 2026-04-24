Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el patinete para ciudad más barato del mercado: por 42,99 euros y de aluminio ligero

En todas las ciudades es ya habitual ver circular patinetes... para bien o para mal. Con la llegada del buen tiempo, su uso es aún mayor. Si te da cierta curiosidad cómo podría ser moverte en patinete pero solo quieres probar sin salirte de presupuesto, aquí tienes una opción para que tu economía no se vea afectada en absoluto gracias a la cadena de supermercados Lidl.

Ejemplo de ello es el patinete de aluminio de la marca Crivit que ofrece. Cuenta con un marco de aluminio ligero y de alta calidad con mecanismo de plegado rápido para un transporte sencillo y un manillar regulable en 4 alturas con sistema de liberación rápida y cierre de seguridad. A la ahora de desplazarte, no tengas miedo a coger velocidad dado que cuenta con un freno de fricción de la rueda trasera de aluminio de alta calidad, pata de cabra y guardabarros en la rueda delantera.

Claves para conducir un patinete No circular por aceras

Máximo 25 km/h

Prohibidos auriculares y móvil

Casco

Respetar normas de tráfico

Consultar normativa local

Cinta antideslizante

Respecto al calzado, que no te preocupe llevar zapatillas de deporte o zapatos ya que cuenta con una plataforma robusta con cinta antideslizante. Tiene un peso de tan solo 3,5 kg, lo que lo convierte en una de las opciones más ligeras del mercado. El manillar tiene una altura regulable de aprox. 77-93 cm.

Lo mejor es que puedes conseguir este patinete de Lidl de la marca Crivit por tan solo 42,99 euros, lo que lo convierte en una de las opciones más baratas del mercado y un aliado muy útil para disfrutar del buen tiempo y de tu ocio o para desplazarte al trabajo o a una quedada con amigos.