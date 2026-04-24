Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sudadera de Adidas más barata del mercado: disponible por solo 24,99 euros
Esta oportunidad en Lidl permite adquirir la sudadera de Adidas por menos de la mitad de su precio original: el reclamo que todo el mundo busca
B. D. / A. O.
La marca Adidas y la cadena de supermercados Lidl se unen. Si acabamos de nombrar tu marca favorita, no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, donde venden la sudadera de Adidas más barata del mercado, por solo 24,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Y es que es una oportunidad para hacerte con ropa deportiva con el mejor precio como esta sudadera de Adidas de color blanco que es muy cómoda de llevar. Tiene una capucha con cordón ajustable y bolsillo canguro.
Pero no solo eso, tiene los puños y el dobladillo acanalados, además de ser de cuerpo ancho y de corte recto.
Está realizada en un 70 por ciento de algodón y la tienes disponible en tallas de la M a la XXL.
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta sudadera de Adidas tenía un precio de 45 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 44 por ciento, con lo que se queda en solo 24,99 euros, casi la mitad de su precio original.
Senderismo
Esta sudadera puede venirte como anillo al dedo si sueles hacer rutas de montaña. Además, estamos seguros de que esto te va a interesar: se trata de la nueva oferta del Lidl que consiste en la mochila de senderismo más barata del mercado: por solo 13,99 euros. Una vez más, la cadena alemana espera colas kilométricas de compradores deseosos de conseguir este chollo. Hablamos de una mochila de senderismo con una capacidad de 30 litros que está fabricada con material reciclado.
Cuenta con tirantes ergonómicos acolchados con correas de ajuste de posición y correa pectoral de ajuste continuo, además de zona de la cadera acolchada y adaptable con bolsillo con cremallera.
Esta mochila tiene cintas de fijación laterales para utensilios, correas de compresión para regular el volumen y práctica asa de transporte; y es de gran comodidad gracias al respaldo acolchado de contacto.
Pero esto no es todo. La mochila cuenta con un compartimento principal espacioso con cremallera bidireccional y compartimento para objetos de valor, así como bolsillos laterales de malla con goma elástica.
Para la hidratación
También tiene un dispositivo para la bolsa y el tubo de hidratación con capacidad para proximadamente 3 litros. A mayores, cuenta con tiene elementos decorativos reflectantes para que además de disfrutar en la naturaleza, lo hagas seguro ya que no puedes olvidar que subir a la montaña implica ciertos riesgos que también tienes que sopesar antes de ponerte en ruta.
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