Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mochila de senderismo más barata: por solo 13,99 euros
Con tirantes ergonómicos, respaldo acolchado y funda impermeable, la mochila de Lidl busca atraer a los excursionistas
B. D. / A. O.
Si sueles hacer rutas de montaña, estamos seguros de que esto te va a interesar. Se trata de la nueva oferta del Lidl que consiste en la mochila de senderismo más barata del mercado: por solo 13,99 euros. Una vez más, la cadena alemana espera colas kilométricas de compradores deseosos de conseguir este chollo.
Se trata de una mochila de senderismo con una capacidad de 30 litros que está fabricada con material reciclado.
Cuenta con tirantes ergonómicos acolchados con correas de ajuste de posición y correa pectoral de ajuste continuo, además de zona de la cadera acolchada y adaptable con bolsillo con cremallera.
Esta mochila tiene cintas de fijación laterales para utensilios, correas de compresión para regular el volumen y práctica asa de transporte; y es de gran comodidad gracias al respaldo acolchado de contacto.
Pero esto no es todo. La mochila cuenta con un compartimento principal espacioso con cremallera bidireccional y compartimento para objetos de valor, así como bolsillos laterales de malla con goma elástica.
Para la hidratación
También tiene un dispositivo para la bolsa y el tubo de hidratación con capacidad para proximadamente 3 litros. A mayores, cuenta con tiene elementos decorativos reflectantes para que además de disfrutar en la naturaleza, lo hagas seguro ya que no puedes olvidar que subir a la montaña implica ciertos riesgos que también tienes que sopesar antes de ponerte en ruta.
Pero hay más: la mochila incluye silbato de emergencia, etiqueta SOS con números de emergencia y funda impermeable integrada, que se puede guardar en un compartimento inferior independiente.
Bajada de precio
Esta mochila de senderismo tenía un precio de 14,99 euros, pero en Lidl le han bajado aún más el precio y se queda en 13,99 euros.
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