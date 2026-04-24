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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuencos más barato del mercado: ideal para servir pequeños aperitivos

La cadena alemana pone a la venta un práctico set de cuencos apilables aptos para microondas y lavavajillas

Aceitunas negras, ideales como aperitivo.

Aceitunas negras, ideales como aperitivo.

E. F. / A. O.

¿Eres fan del Lidl? No solo tú, media España lo es porque cada semana sorprende con sus ofertas imbatibles a precios de escándalo. No es de extrañar que cada poco se formen colas infinitas para comprar sus últimas adquisiciones. En esta ocasión, la sorpresa huele a verano, a tardes con amigos y a aperitivos. Para estos últimos, ya tienes las mejores joyas del menaje pensadas especialmente a aquellos amantes del diseño que reciben a sus anfitriones como se merecen.

Este set, disponible por tan solo 2,99 euros, es la solución perfecta para servir tapas, salsas o aperitivos con un estilo impecable.

Eleva tus cenas con este conjunto de tres cuencos de porcelana sobre una elegante bandeja de bambú. Es el complemento ideal para quienes buscan impresionar a sus invitados con un toque sofisticado y minimalista. Además, su diseño permite apilar los cuencos, optimizando el espacio en armarios.

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Leticia Galende

Resistencia y practicidad

Pensado para el día a día, todas las piezas son aptas para microondas y lavavajillas, lo que facilita su limpieza y garantiza una mayor durabilidad sin complicaciones.

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La combinación de alta calidad, funcionalidad y un precio imbatible hace prever que se agoten en tiempo récord. Todo apunta a que mañana se formarán colas en los supermercados Lidl para hacerse con este kit. Por menos de 3 euros, tienes la oportunidad de convertirte en el anfitrión perfecto.

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