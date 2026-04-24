Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuencos más barato del mercado: ideal para servir pequeños aperitivos
La cadena alemana pone a la venta un práctico set de cuencos apilables aptos para microondas y lavavajillas
E. F. / A. O.
¿Eres fan del Lidl? No solo tú, media España lo es porque cada semana sorprende con sus ofertas imbatibles a precios de escándalo. No es de extrañar que cada poco se formen colas infinitas para comprar sus últimas adquisiciones. En esta ocasión, la sorpresa huele a verano, a tardes con amigos y a aperitivos. Para estos últimos, ya tienes las mejores joyas del menaje pensadas especialmente a aquellos amantes del diseño que reciben a sus anfitriones como se merecen.
Este set, disponible por tan solo 2,99 euros, es la solución perfecta para servir tapas, salsas o aperitivos con un estilo impecable.
Eleva tus cenas con este conjunto de tres cuencos de porcelana sobre una elegante bandeja de bambú. Es el complemento ideal para quienes buscan impresionar a sus invitados con un toque sofisticado y minimalista. Además, su diseño permite apilar los cuencos, optimizando el espacio en armarios.
Resistencia y practicidad
Pensado para el día a día, todas las piezas son aptas para microondas y lavavajillas, lo que facilita su limpieza y garantiza una mayor durabilidad sin complicaciones.
La combinación de alta calidad, funcionalidad y un precio imbatible hace prever que se agoten en tiempo récord. Todo apunta a que mañana se formarán colas en los supermercados Lidl para hacerse con este kit. Por menos de 3 euros, tienes la oportunidad de convertirte en el anfitrión perfecto.
- Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- Fonfría, municipio con más granjas de caracoles de toda España
- Una iglesia subterránea y un río que 'se traga la tierra': el pueblo de Castilla y León que parece sacado de una película
- Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
- La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo
- Este pueblo de Zamora llena un 'vacío' con la creación de una nueva asociación cultural