Cómo limpiar una maleta de viaje y dejarla lista para tu próxima escapada

Después de varios viajes, es habitual que una maleta acumule polvo, manchas e incluso malos olores. Aunque muchas veces se guarda sin más tras regresar a casa, dedicarle unos minutos de limpieza puede alargar su vida útil y mantenerla en buen estado para futuras escapadas. Con unos sencillos pasos, es posible dejarla prácticamente como nueva sin necesidad de productos complejos.

El primer paso es vaciar completamente la maleta y sacudirla para eliminar restos de arena, polvo o pequeños residuos. A continuación, se recomienda aspirar el interior, prestando especial atención a las costuras y rincones donde suele acumularse la suciedad. Este gesto básico facilita una limpieza más profunda posteriormente.

Para el interior, basta con un paño ligeramente humedecido con agua tibia y un poco de jabón neutro. Es importante no empapar el tejido, ya que el exceso de humedad puede generar malos olores o incluso moho. En caso de manchas más persistentes, como restos de líquidos o maquillaje, se puede recurrir a una mezcla suave con bicarbonato o vinagre, aplicándola con cuidado y retirándola después con otro paño limpio.

El exterior también importa

La limpieza exterior dependerá del material de la maleta. Si es rígida, se puede utilizar un paño húmedo con jabón suave para eliminar marcas y rozaduras, insistiendo en las zonas más expuestas como esquinas y ruedas. En las maletas de tela, el proceso es similar al del interior, aunque conviene usar un cepillo suave para retirar primero la suciedad adherida.

Las ruedas y asas, a menudo olvidadas, también requieren atención. Un cepillo pequeño o un paño húmedo ayuda a eliminar restos de suciedad acumulada, mejorando su funcionamiento y evitando que se deteriore con el tiempo.

Finalmente, el secado es clave. Dejar la maleta abierta en un lugar ventilado permite eliminar cualquier resto de humedad y evita la aparición de olores desagradables. Si es posible, exponerla al aire libre, sin sol directo, acelera el proceso.

Mantener una rutina básica de limpieza después de cada viaje no solo mejora la higiene, sino que también prolonga el uso que le puedas dar a tu maleta. Un pequeño esfuerzo que se traduce en mayor comodidad y tranquilidad en cada nuevo destino.