Lalachus cumple 36 en ‘La Revuelta’ con un regalo que nadie vio venir

La noche en ‘La Revuelta’ dejó uno de esos momentos que no se olvidan. Apenas un día después de cumplir 36 años, Lalachus vivió una sorpresa inesperada cuando parecía que David Broncano había vuelto a olvidarse de su cumpleaños.

Lo que empezó como un reproche terminó convirtiéndose en una experiencia única: conocer en persona a Leonardo Dantés, con quien cantó y bailó sus éxitos ‘El baile del pañuelo’ y ‘Tiene nombres mil’.

Fiel al estilo del programa de RTVE, la celebración arrancó con una tanda de regalos muy particulares: una camiseta plateada, un test de covid, una crema de hialurónico, unos auriculares del tren y hasta un tupper con palmeritas… que la propia Lalachus había llevado.

El giro inesperado: Leonardo Dantés entra en escena

Cuando parecía que todo había terminado, llegó el gran momento. Ricardo Castella presentó al invitado sorpresa: Leonardo Dantés.

Con pañuelo en mano, el artista interpretó junto a Lalachus ‘El baile del pañuelo’, además de una copla dedicada a la cumpleañera y un tango adaptado con referencias a Broncano, cuyas letras estaban escritas en un ticket de autobús.

El broche final lo puso la propia Lalachus al pedir ‘Tiene nombres mil’, a lo que Dantés añadió incluso un poema de Gustavo Adolfo Bécquer antes de despedirse.

Más sorpresas en ‘La Revuelta’

La noche no terminó ahí. Jorge Ponce entregó a Lalachus un sobre con un vale para participar en ‘La Petanca del Año’, la gran velada deportiva que se celebra el 23 de abril, además de un lote de productos promocionales del evento.

Lalachus ya se había convertido en una de las figuras más virales del programa tras su reciente sección sobre el ciclo menstrual, que generó gran repercusión tanto en la calle como en redes sociales.

Ahora, su cumpleaños en ‘La Revuelta’ —emitido en RTVE— vuelve a situarla en el centro de todas las miradas con un momento que promete seguir dando que hablar.