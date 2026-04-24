Jordi Cruz comparte el secreto casero que alarga la vida de tus patatas: "Pequeños detalles que marcan la diferencia"

Jordi Cruz, el chef más famoso de la televisión, es sinónimo de gastronomía, recetas y buenos consejos. Y esto último es precisamente lo que te traemos hoy aquí. Las patatas son un básico en cualquier cocina, pero también uno de los alimentos que más fácilmente se deterioran sin un almacenamiento adecuado. Parecen resistentes, sin embargo son muy sensibles a factores como la humedad, la temperatura, la luz... Tal y como explica el chef Jordi Cruz, incluso su conservación depende de los alimentos que tienen alrededor.

El cocinero pone el foco en un detalle doméstico muy común que suele pasar desapercibido: cómo almacenamos tres ingredientes básicos como cebollas, patatas y ajos. En muchas ocasiones comparten despensa, sin embargo, su interacción química puede afectar el estado de conservación y, por ende, nuestra salud.

La clave es entender cuál es el comportamiento de cada alimento. "La cebolla emite etileno, un gas que acelera la maduración" y puede provocar que "las patatas broten antes de tiempo, generando compuestos como la solanina, que no interesa consumir", apunta el chef. Por su parte, "el ajo contiene alicina y compuestos azufrados que ayudan a frenar la germinación". Este ingrediente se convierte en el aliado perfecto para conservar las patatas.

¿Cómo organizar estos alimentos en casa?

Jordi propone una sencilla estrategia, pero muy efectiva: "Colocar las patatas verdes cerca de las cebollas para acelerar su maduración y cuando la patata esté en su punto óptimo, alejaremos las cebollas y pondremos los ajos cerca, ya que ayudan a conservarla durante más tiempo", remata.

Este pequeño cambio en la despensa puede ayudar a marcar una gran diferencia en la durabilidad y calidad de los alimentos.