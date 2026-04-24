Jordi Cruz comparte el secreto casero que alarga la vida de tus patatas: "Pequeños detalles que marcan la diferencia"
La cebolla emite etileno, un gas que acelera la maduración de las patatas y fomenta la aparición de solanina, según el cocinero
E. F. / A. O.
Jordi Cruz, el chef más famoso de la televisión, es sinónimo de gastronomía, recetas y buenos consejos. Y esto último es precisamente lo que te traemos hoy aquí. Las patatas son un básico en cualquier cocina, pero también uno de los alimentos que más fácilmente se deterioran sin un almacenamiento adecuado. Parecen resistentes, sin embargo son muy sensibles a factores como la humedad, la temperatura, la luz... Tal y como explica el chef Jordi Cruz, incluso su conservación depende de los alimentos que tienen alrededor.
El cocinero pone el foco en un detalle doméstico muy común que suele pasar desapercibido: cómo almacenamos tres ingredientes básicos como cebollas, patatas y ajos. En muchas ocasiones comparten despensa, sin embargo, su interacción química puede afectar el estado de conservación y, por ende, nuestra salud.
La clave es entender cuál es el comportamiento de cada alimento. "La cebolla emite etileno, un gas que acelera la maduración" y puede provocar que "las patatas broten antes de tiempo, generando compuestos como la solanina, que no interesa consumir", apunta el chef. Por su parte, "el ajo contiene alicina y compuestos azufrados que ayudan a frenar la germinación". Este ingrediente se convierte en el aliado perfecto para conservar las patatas.
¿Cómo organizar estos alimentos en casa?
Jordi propone una sencilla estrategia, pero muy efectiva: "Colocar las patatas verdes cerca de las cebollas para acelerar su maduración y cuando la patata esté en su punto óptimo, alejaremos las cebollas y pondremos los ajos cerca, ya que ayudan a conservarla durante más tiempo", remata.
Este pequeño cambio en la despensa puede ayudar a marcar una gran diferencia en la durabilidad y calidad de los alimentos.
- Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales
- La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
- Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
- Los jóvenes se lo piensan muy detenidamente antes de incorporarse': las ayudas al ovino en extensivo se demoran hasta 4 años
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- Herida una mujer de unos 40 años tras chocar contra un ciervo en la carretera de Villardeciervos
- Presunto robo con violencia a una mujer en la entrada de Morales de Toro
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo