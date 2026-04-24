¿Gato perdido o callejero? Así puedes saberlo y ayudar correctamente

Encontrarse un gato en la calle puede generar muchas dudas: si está perdido, si necesita ayuda o cómo actuar correctamente. Desde Sanicat se ofrecen pautas claras para ayudar de forma responsable, priorizando siempre el bienestar del animal.

Antes de actuar, es fundamental observar al animal. Su aspecto y comportamiento pueden dar pistas clave.

El estado físico es uno de los primeros indicadores: si está delgado, sucio o con el pelo enmarañado, es más probable que sea un gato callejero. También influye su actitud: un gato perdido puede mostrarse desorientado y buscar contacto, mientras que uno callejero suele ser más esquivo.

Otro detalle importante es el collar. Si lleva identificación, se recomienda intentar localizar a sus dueños. Si el gato parece cuidado y bien alimentado, puede haberse extraviado, por lo que preguntar a vecinos o difundir su imagen en redes sociales puede ayudar a encontrar a su familia.

Primeros pasos para ayudar a un gato en la calle

Si el gato parece necesitar ayuda, conviene actuar con calma. Acercarse con precaución, hablarle con suavidad y ofrecerle comida o agua es el primer paso. Forzar el contacto puede asustarlo.

También es importante observar su estado de salud. Si presenta heridas, cojera o signos de enfermedad, necesitará atención veterinaria. Incluso si parece sano, se recomienda una revisión para descartar problemas.

Buscar a sus posibles dueños sigue siendo clave, utilizando redes sociales, grupos de animales perdidos o protectoras.

Qué hacer si está herido o enfermo

Si el gato presenta síntomas evidentes de enfermedad o heridas, la prioridad es la atención veterinaria urgente.

Se puede contactar con un veterinario para explicar la situación y consultar opciones de atención. Si es posible, se debe trasladar al animal de forma segura, utilizando un transportín o, en su defecto, una manta.

En caso de no poder asumir los costes, se recomienda acudir a servicios municipales o protectoras, que pueden hacerse cargo.

¿Es buena idea llevarlo a casa?

Acoger a un gato de la calle implica responsabilidad. Antes de tomar la decisión, es necesario valorar si se dispone de tiempo, espacio y recursos para cubrir sus necesidades básicas.

También hay que tener en cuenta la convivencia con otras mascotas, comentan en Sanicat, ya que la adaptación debe hacerse de forma progresiva. Si se decide acogerlo, es importante prepararle un espacio tranquilo con comida, agua, arenero y una zona de descanso, respetando su ritmo de adaptación.