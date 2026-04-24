De escuchar a vivirlo en directo: así revoluciona Amazon Music la experiencia musical

Amazon ha anunciado una colaboración global entre Amazon Music y Bandsintown con un objetivo claro: facilitar que los fans descubran conciertos mientras escuchan a sus artistas favoritos. Esta integración permitirá que los usuarios pasen de reproducir música a encontrar fechas de conciertos de forma directa, creando un recorrido fluido hasta la compra de entradas.

Gracias a esta nueva funcionalidad, los conciertos publicados en Bandsintown aparecerán automáticamente en los perfiles de artistas dentro de Amazon Music.

Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también aumenta la visibilidad de los artistas y contribuye a impulsar la venta de entradas. Además, recintos, festivales y promotores que utilizan Bandsintown Pro verán sus eventos destacados dentro de la plataforma.

La integración ya está en expansión global y estará completamente disponible esta primavera en dispositivos iOS y Android para todos los usuarios de Amazon Music, independientemente de su nivel de suscripción.

Un impulso global para artistas y fans

Con más de 100 millones de asistentes a conciertos registrados en Bandsintown, esta alianza amplía el alcance de los artistas y facilita que sus eventos lleguen a más público en todo el mundo.

Los artistas podrán sincronizar automáticamente sus fechas de gira conectando su perfil de Amazon Music a través de Bandsintown for Artists, lo que simplifica la promoción de sus conciertos.

Este anuncio refuerza una relación previa entre ambas compañías, que ya incluía la integración de merchandising de artistas desde Amazon Music en Bandsintown.

Ahora, con la incorporación de la agenda de conciertos, la colaboración se amplía al descubrimiento de música en directo, ofreciendo a los fans una experiencia más completa en un solo lugar.

Amazon impulsa el futuro de los conciertos digitales

Desde Amazon destacan que la música en vivo es una de las formas más potentes de conexión entre artistas y fans. Con esta integración, Amazon Music busca unir en una misma plataforma la escucha, los conciertos, el merchandising y otros contenidos exclusivos.

Con esta iniciativa, Amazon refuerza el papel de Amazon Music como un espacio donde no solo se escucha música, sino donde también se descubre y se vive en directo.

Una alianza que marca un nuevo paso en la evolución de la industria musical y en la forma en que los fans conectan con sus artistas favoritos.