El dato que alarma a España: 85% de los problemas de salud mental vienen del trabajo

La salud mental se ha convertido en uno de los grandes retos del entorno laboral en España, cada vez más ligada a factores como la carga de trabajo, el clima laboral o la conciliación. Así lo refleja la información difundida por InfoJobs, que pone cifras a una situación cada vez más visible en las empresas.

Los datos son contundentes: más de un tercio de la población española presenta algún problema de salud mental, mientras que las bajas por causas psicológicas superan las 600.000. Además, casi la mitad de la población ocupada se ausentó del trabajo en el último año, con o sin baja médica, y una de cada tres empresas percibió un aumento de estas ausencias.

Las empresas detectan el problema… pero no lo priorizan

Pese a la magnitud del fenómeno, la respuesta empresarial sigue siendo limitada. Tal y como recoge InfoJobs, el 54% de las compañías no implementa medidas específicas de salud mental, situándola en un nivel de baja prioridad.

Solo un 17% actúa cuando ya existe una baja laboral vinculada a estos problemas, mientras que apenas una minoría adopta enfoques más estructurados: un 10% lo trata como prioridad operativa y un 11% lo integra estratégicamente en su gestión.

Esta falta de acción contrasta con la percepción generalizada del problema: el 81% de las empresas reconoce que existen desafíos relacionados con la salud mental entre sus trabajadores.

Entre los principales factores que afectan al bienestar mental en el trabajo destacan la conciliación de la vida personal y laboral (38%), la gestión de la carga de trabajo (36%) y el clima laboral (36%).

En un segundo plano aparecen barreras como la dificultad de los empleados para expresar sus problemas (28%) o la falta de integración de la salud mental en la cultura empresarial (22%).

Además, los datos muestran diferencias según el tamaño de la empresa: mientras que en microempresas la percepción del problema ronda el 76%, en medianas y grandes compañías alcanza el 90%, lo que refleja una mayor conciencia en estructuras organizativas más amplias.

Un problema creciente que sigue sin respuesta estructural

La situación actual refleja una paradoja clara: las empresas identifican los desafíos, pero no los abordan de forma decidida. Como apunta InfoJobs, el absentismo laboral ya afecta a casi la mitad de los trabajadores en España, y la mayoría de los problemas de salud mental están vinculados directamente al entorno laboral.

Desde la plataforma de empleo ponen de relieve que, aunque empieza a haber avances en la integración del bienestar en algunas compañías, el tejido empresarial aún tiene pendiente profesionalizar la gestión de la salud mental.

Abordar factores como la carga de trabajo o el clima laboral se perfila como la única vía para frenar una tendencia que ya tiene un impacto directo en trabajadores y empresas.