No tires los calcetines viejos o con tomates: perfectos para limpiar tus persianas
Un sencillo truco casero con un calcetín de algodón permite eliminar el polvo de las lamas sin esfuerzo y sin recurrir a productos específicos
Limpiar las persianas suele ser una de las tareas más ingratas del hogar: incómoda, lenta y casi siempre aplazada. Sin embargo, un truco casero muy simple se ha popularizado en los últimos tiempos por su eficacia: usar un calcetín viejo para eliminar el polvo lama a lama.
El método no tiene misterio. Basta con introducir la mano en un calcetín de algodón, humedecerlo ligeramente con agua o una mezcla suave de agua y vinagre, y deslizarlo por cada lama de la persiana. El tejido se adapta a la forma de la superficie, atrapando el polvo por ambos lados a la vez y evitando que caiga al suelo.
Según expertos en limpieza doméstica, este sistema es especialmente útil para persianas de aluminio o PVC y permite ahorrar tiempo y esfuerzo, sin necesidad de desmontarlas ni utilizar productos específicos. Además, el calcetín puede lavarse después y reutilizarse tantas veces como sea necesario.
Una de las tareas más olvidadas
Un gesto tan cotidiano como aprovechar una prenda vieja se convierte así en una solución práctica para una de las tareas más olvidadas del hogar. A veces, la limpieza no necesita más tecnología que mirar el cajón de los calcetines con otros ojos.
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