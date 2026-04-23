Ponle limones a la vida: el gran aliado natural para la limpieza en casa
El cítrico ofrece soluciones económicas y naturales para la limpieza del hogar, desde la cocina hasta el frigorífico, aprovechando su poder desinfectante
El limón no solo es un básico en la cocina: también es uno de los productos de limpieza más eficaces y económicos. Gracias a su acidez y propiedades antibacterianas, permite eliminar suciedad, malos olores y grasa sin necesidad de químicos agresivos.
Uno de los usos más conocidos es para desengrasar superficies. Mezclado con un poco de agua caliente, el zumo de limón ayuda a limpiar encimeras, fogones o utensilios de cocina con facilidad. Además, su aroma deja una sensación de frescor inmediata.
También resulta muy eficaz para eliminar malos olores, especialmente en el frigorífico o el microondas. Basta con colocar medio limón o calentar agua con limón en el microondas durante unos minutos para que el vapor arrastre la suciedad y neutralice los olores.
Otra de sus aplicaciones más útiles está en el cuidado de metales, como grifos o utensilios. Frotar con limón y sal ayuda a devolver el brillo y eliminar pequeñas manchas de óxido.
Trucos rápidos con limón
Aquí va una lista de consejos domésticos en los que un limón te salvarán la vida:
- Desengrasante natural: limón + agua caliente para cocina
- Eliminar olores: medio limón en la nevera
- Microondas limpio: calentar agua con limón y limpiar
- Brillo en metales: limón + sal
- Quitar cal: frotar grifos con limón
- Blanquear manchas: limón al sol en tejidos claros
- Mal olor en cubos: frotar con cáscara de limón
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