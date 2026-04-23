Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina desmontable para terraza y jardín que está en oferta: baja su precio un 41 por ciento

La primavera ya está aquí y con la llegada del buen tiempo ya son muchos los que piensan en la piscina y pasar las mañanas o las tardes a remojo . Y ojo, porque gracias a Lidl es posible hacerlo siempre que dispongas de una terraza o jardín con espacio para montar tu propia piscina.

Y lo mejor de todo s que para poder ver este sueño cumplido no necesitas meterte en una gran obra ni hacer un gran desembolso. La repuesta la tiene, como siempre, Lidl. Y es que esta cadena de supermercados de precios bajos sigue superándose mostrándonos ofertas increíbles con las que disfrutar de una primavera y verano espectaculares.

Por ello, Lidl pone a la venta Bestway® Piscina Steel Pro Ø 366 cm, la piscina para montar y desmontar con facilidad y decir adiós al calor veraniego mientras pasa un divertido rato en tu propia piscina.

Muy fácil de montar

Esta piscina cuenta con un robusto revestimiento fabricado con material DuraPlus™ de 3 capas extremadamente duradero. El material es un 15% más resistente al desgarre, un 33% más elástico y un 83% más resistente a desgarros que el PVC tradicional, tal y como explican desde Lidl. Tiene "conectores en T que evitan daños causados por el contacto de metal con metal y una conexión estable y segura de los elementos individuales del marco".

Esta piscina incluye, además: Bomba de filtrado, cubierta, skimmer de superficie, dispensador, termómetro y parches de reparación autoadhesivos.

De esta manera puedes taparla siempre que no la estés utilizando para que no se llene da hojas o bichos y, con el skimmer, la piscina se mantendrá siempre lo más limpia posible. Y, ahora, viene lo mejor de todo. Y es que puedes conseguir esta piscina de un tamaño 366 x 84 cm., con un llenado al 90 por ciento de 7480 litros por tan solo 134,99 euros tras recibir un descuentazo del 41 por ciento.. Un precio espectacular para poder tener tu propia piscina en tu casa y despedirte para siempre del calor, además de pasar ratos inolvidables con tus hijos, familiares, amigos o tú solo relajado tras un duro día de trabajo.